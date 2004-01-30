سينماي ايران مي تواند تاريخ نگار صادق انقلاب اسلامي باشد

به گزارش خبرگزاري مهراحمد مسجد جامعي ، ايده ها و انديشه هاي كشور ايران در تمامي عرصه ها را اصيل خواند و افزود: ايده ها وانديشه هاي كشور وام دار تحولات ديگر كشورها نيست و ديدگاههاي مطرح شده در بسياري از عرصه ها تنها متعلق به ايران و فرهنگ ايراني است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، اصالت ديدگاه فرهنگي ايرانيان را داراي تكيه گاه درخشان و شناخته شده اي دانست وافزود: سينماي ايران مي تواند نظر گاه هاي فرهنگي موجود را به ديگر كشورهاي جهان صادر كند.

وي با اشاره به قدرت عظيم فرهنگي ايران در به ظهور رساندن توان ايرانيان افزود: چه مجرايي فرهنگي تر از رسانه بصري سينما مي تواند اهرم موثري براي اشاعه فرهنگ غني و صاحب پشتوانه ايران باشد.

مسجد جامعي با بيان اينكه زمان آن رسيده تا خيزشي فرهنگي در كشور صورت گيرد افزود: اين خيزش فرهنگي لزوما به معناي صدور آثار داستاني - سينمايي كشور نيست، سينماي ايران درعرصه هايي چون مستند، آموزشي و پرداختن به مسائل مبتلا به معاصر مانند محيط زيست نيز مي تواند فعاليت كند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نگاه صادراتي به سينماي فرهنگي را تنها يك وجه از توانايي ها بالقوه سينماي ايران دانست و افزود: سينماي ايران بايد در عرصه هاي داخلي نيز حضور مقتدري داشته باشد.

وي بهره گيري از ظرفيت هاي جمعيت جوان كشور را بزرگترين وظيفه فرهنگي دست اندركاران حوزه فرهنگ و هنر عنوان كرد و اظهار داشت: هويت متكثر موجود مي تواند عاملي برانگيزاننده براي ايجاد ارتباط و تعامل هر چه بيشتر با مخاطبان سينماي ايران گردد.

احمد مسجد جامعي افزود: سينماي ايران مي تواند با قشر جوان ارتباط برقرار كند و اين امكان را دارد كه تاريخ نگار صادق بيست و پنج سال تاريخ انقلاب اسلامي باشد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه هر جا ايده هاي تازه ونو مطرح شود منابع مالي مورد نياز را مي توان فراهم كرد و گفت: عرصه امور مالي به عنوان منبع توليد امور فرهنگي ، زماني مي تواند به يك اصل تبديل شود كه سينماي ايده هاي نو و تازه اي را با مخاطبان بي شمار خويش درميان بگذارد.

وي ابراز اميدواري كرد ؛ سينماي ايران بتواند منبع بصري قابل اعتمادي در زمينه آموزش و پرورش آموزش عالي ، آموزش ضمن خدمت و فرهنگ عمومي باشد و پا به پاي مسائل كلان نگر كشور همچون شهر سازي ، محيط زيست، آموزش و پرورش ، بهداشت حركت كند و تعريفي دقيق از نسبت خويش با حوزه هاي ياد شده ارايه دهد.

مسجد جامعي حضور ايران در عرصه هاي فرهنگي و سياسي را مقتدرانه و مورد پذيرش بسياري از كشورهاي جهان توصيف كرد و افزود: اين امكان فراهم شده تا به تدريج از حضور جشنواره اي به سوي عرصه هاي ديگر سينا كه جنبه اقتصادي نيز دارند گام برداريم.

وي تاكيد بر اينكه سينماي ايران در عرصه فرهنگ و هنر جهان با حضور فعال خود مي تواند چشم اندازهاي ملي و جهاني را ترسيم كند افزود: امروز مي توانيم افق هاي نگاهمان را گسترش دهيم و با همتي بلند و استوار به جهان بنگريم و حضور خويش را اثبات و باور كنيم كه يكي از كارآمد ترين مدخل ها براي ورود به اين بحث جامع نگر ،سينماي ايران است.

در اين ديدار همچنين محمد مهدي حيدريان (معاون امورسينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) و عليرضا رضا داد (دبير جشنواره) گزارشي از روند آماده سازي بخش هاي مختلف بيست و دومين جشنواره فيلم فجر ارايه كردند.

گفتني است بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر از 12 بهمن ماه به مدت 10 روزهمزمان درتهران و 6 استان كشور برگزار مي شود.

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