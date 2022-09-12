بازگشت تدریجی زائران اربعین حسینی به بوشهر

مهدی شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار اظهار داشت: بازگشت تدریجی زائران اربعین حسینی از سه روز گذشته آغاز شده و روزانه بیش از هزار نفر از مرز شلمچه با ناوگان مسافری وارد استان بوشهر می‌شوند.

معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر ادامه داد: هماهنگی لازم از سوی بخش حمل و نقل با همکاری انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل مسافر بوشهر و خوزستان انجام شده و ناوگان لازم برای بازگشت هم استانی‌های عزیز از مرز شلمچه تدارک دیده شده است.

وی بیان داشت: با توجه به آمار بالای شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی، ظرفیت سازی برای انتقال ۲۰ تا ۲۵ هزار زائر هم استانی از مرز شلمچه انجام شده و ان شاالله زائرین عزیز به موقع به خانه‌های خود باز خواهند گشت.

شهابی گفت: برای معطلی کمتر زائرین در مرز، سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱ نیز از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طراحی شده و لازم است زائرین هم استانی برای سهولت برگشت خود قبل از رسیدن به مرز، نام شلمچه را به این سامانه پیامک کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: به منظور ساماندهی بازگشت زائرین، نمایندگی این اداره کل در پایانه مرزی شلمچه به استعداد ۵ نفر نیرو به صورت شبانه روزی فعال هست و آماده پاسخگویی زائرین هم استانی هست.