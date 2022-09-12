اتخاذ تدابیر برای پیاده روی جاماندگان اربعین در آذربایجان غربی

حجت الاسلام منصور امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اکثر شهرهای آذربایجان غربی، محل پیاده روی اربعین امامزاده‌ها یا مزار شهدا مشخص شده است و همه دسته‌های عزاداری تحت عنوان «پیاده روی اربعین» به محل‌های فوق حرکت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: در ارومیه نیز پیاده روی جاماندگان اربعین، از میدان شهدا به سمت مزار شهدا خواهد بود ولی زمان دقیق آن هنوز مشخص نشده است.

حجت الاسلام امامی به تعامل و ارتباط بین دستگاه‌های استان در خصوص اربعین حسینی اشاره کرد و ادامه داد: به دنبال ارتباط بین دستگاه‌ها، حواله‌هایی به دسته‌های عزاداری اختصاص یافته تا وسایل مورد نیاز خود را به صورت تعاونی خرید کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: یک‌هزار و ۲۰۰ هیئت مذهبی استان هم برنامه‌هایی برای اربعین آماده کرده اند که از جمله آنها سخنرانی و عزاداری است.

حجت الاسلام امامی با بیان اینکه بیش از ۳۰ موکب از ماکو تا پیرانشهر مستقر شده، گفت: بیشترین موکب ها در پیرانشهر متمرکز شده اند و به زائران خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات موکب ها تا زمان بازگشت زوار از کربلای معلی ادامه خواهد داشت، گفت: درسال‌های اخیر به دلیل شیوع کرونا پیاده روی اربعین صورت نگرفت، تعداد موکب ها امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

آئین پیاده روی اربعین همه ساله با حضور میلیونی عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در مسیرهای منتهی به کربلا صورت می‌گیرد.