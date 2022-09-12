اعزام ۲۰ دستگاه ماشین آلات سنگین از فارس به مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا راستیار بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این ناوگان که شامل ۲۰ دستگاه خودرو سنگین است، درقالب ۴ اکیپ کامل و مجهز برای تسهیل در جابه جایی زائرین مرز مهران اعزام شده اند.

وی همچنین از حضور کارشناسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در پایانه مرزی شلمچه خبر داد و گفت: این افراد در چهار شیفت کاری با ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی، بازگشت ایمن و همراه با آرامش زائران به استان را تسهیل خواهند کرد.

رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین فارس افزود: روند بازگشت زائران اربعین حسینی از چند روز قبل آغاز شده و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس به همراه تشکل‌های صنفی حمل و نقل مسافری، بازگشت زائران اربعین حسینی به استان را ساماندهی و تسهیل می‌کند.