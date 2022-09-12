اولین کشیک ۲۴ ساعته «آنست» در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کاوسی اظهار داشت: از آغاز راه اندازی واحدهای آنست (آموزش و نگهداری سگ‌های تجسس) در کشور حدود ۱۷ سال می‌گذرد و سرمربی مجرب در استان مسئول منطقه شرق است.

وی با بیان اینکه تیم‌های آنست از ارکان اصلی تیم‌های جست‌وجو و نجات جمعیت هلال احمر محسوب می‌شوند، افزود: اولین کشیک ۲۴ ساعته عملیاتی تیم‌های آنسَت پس از ابلاغ توسط سازمان امداد و نجات کشور راه اندازی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی کشیک آنست پاسخگویی سریع به حوادث مربوطه این تیم تخصصی است، گفت: با راه اندازی این کشیک امکان پاسخگویی به حوادث در زمان کوتاه‌تری فراهم می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر آنست منطقه شرق کشور، بزرگترین منطقه از مناطق ۹ گانه در کشور است که توسط سرمربی منتخب کشور آلمان در استان خراسان جنوبی مدیریت می‌شود.