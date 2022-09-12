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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۵۱

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان:

۶۰۰ کلاس درس طی سال تحصیلی جدید در کرمان به بهره برداری می رسد

۶۰۰ کلاس درس طی سال تحصیلی جدید در کرمان به بهره برداری می رسد

کرمان - مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از بهره برداری از ۶۰۰ کلاس در سال تحصیلی جدید در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا هدایتی عصر دوشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: یکی از اقدامات نوسازی مدارس استان کرمان توسعه فضای‌های آموزشی در مناطق محروم استان است که در همین راستا ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع در محله صنعتی در دست ساخت است.

وی افزود: یکی از این مدارس در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و دانش آموزان حاشیه شهر کرمان امکان استفاده از این مکان را خواهند داشت.

هدایتی عنوان کرد: ۶۰۰ کلاس درس در هفته جاری در استان کرمان به بهره برداری می‌رسد و طی سال تحصیلی جدید پذیرای دانش آموزان خواهد بود.

وی گفت: ده‌ها پروژه مدرسه سازی در استان در دست اجرا است که مطابق با زمان بندی به بهره برداری می رسند.

کد مطلب 5588302

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