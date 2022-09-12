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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۵۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد؛

استقرار موکب بهداشتی و درمانی هلال احمر خراسان جنوبی در کاظمین

استقرار موکب بهداشتی و درمانی هلال احمر خراسان جنوبی در کاظمین

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از استقرار موکب بهداشتی و درمانی هلال احمر خراسان جنوبی در شهر مقدس کاظمین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، محمد علی کاوسی با اشاره به افزایش تعداد زائران اربعین حسینی در سال جاری، اظهار داشت: به همین منظور جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تصمیم گرفت تا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب‌تر را از نظر کمیت و کیفیت در امر بهداشت و درمان افزایش دهد.

وی ادامه داد: امسال بر اساس برنامه‌ریزی مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر، تیم بهداشتی و درمانی متشکل از متخصصین، کادر درمانی و عوامل بهداشتی توسط بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی به عنوان پایگاه بهداشتی و درمانی جمعیت هلال احمر در شهر کاظمین عراق مستقر شدند.

کاوسی با اشاره به تأمین داروی مورد نیاز موکب توسط مرکز پزشکی حج جمعیت در شهر مقدس کاظمین، افزود: با برنامه‌ریزی های انجام شده، امید است در سال آینده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و امداد و نجات شهر مقدس کاظمین در ایام اربعین به صورت کامل توسط جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی انجام شود.

کد مطلب 5588317

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