بیش از ۵۶ هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر دوشنبه در مرز مهران اظهار کرد: تا ظهر امروز بیش از ۵۶ هزار نفر از مرز مهران وارد ایران شده‌اند و نزدیک ۵۰ هزار نفر به عراق رفتند.

وی همچنین از پیشی گرفتن بازگشت زائران مراسم اربعین نسبت به خروج آنها از مرز خبر داد.

بهرام نیا گفت: در پایانه حمل و نقل برکت پیش بینی‌های لازم برای بازگشت زائران به شهرهایشان با اتوبوس و مینی بوس انجام شده است.

گفتنی است؛ پس از بسته شدن مرزهای شش گانه میان ایران و عراق که از بامداد جمعه به علت ازدحام جمعیت در مرزها و شهرهای منتهی به پایانه‌های مرزی انجام شده بود، با بهبود شرایط دبیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین از فعال شدن مرزها خبر داد.

بر اساس آمار بیش از ۲.۵ میلیون نفر به عراق اعزام شده‌اند که نزدیک ۷۰۰ هزار از آنها به کشور بازگشته‌اند.