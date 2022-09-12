ضرب و جرح مامور منابع طبیعی توسط دامدار متخلف در فارسیان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه مامور حفاظتی اداره منابع طبیعی در حال انجام ماموریت و گشت در منطقه جنگلی فارسیان توسط دامدار متخلف مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر در این خصوص گفت: بر اساس وظایف محوله نیروهای حفاظتی برای گشت و سرکشی از مناطق جنگلی در راستای جلوگیری از تعلیف غیرمجاز و قاچاق چوب آلات جنگلی، نیروهای حفاظتی به یک دامدار متخلف که در حال سرتراشی درخت برای تعلیف دام‌ها بود، روبرو می‌شوند که ضمن تذکر برای جلوگیری از اقدام مخرب متاسفانه دامدار بعد از پایین آمدن از درخت با تبر به مامور حفاظتی حمله کرده و با ضرباتی منجر به مجروح شدن وی شد.

جلال عجم ادامه داد: در حال حاضر نیروی حفاظتی تحت درمان و شرایط وی مناسب بوده و در این اقدام دست مامور حفاظتی دچار شکستگی شده است.

عجم گفت: با توجه به این اتفاق و ورود دادستان شهرستان آزادشهر بلافاصله اقدامات قانونی برای برخورد قضایی با متخلف صادر شد.