مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : مردم ایران استحقاق حل مشکلاتشان را دارند

روحانی : تعلیق در دوره ما شکست

دکتر جاسبی : رضایت مندی مردم به عنوان صاحبان اصلی دانشگاه وظیفه مسئولان است



آرمان :

طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: تدابیر 8 گانه بانک مرکزی برای مهار تورم

احمدی نژاد: ما اولین کشوری هستیم که مبارزه با تروریسم را مطرح کرده ایم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس : جشنواره مطبوعات باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد



اعتماد:

حسن روحانی نتایج سفر اروپایی اش را تشریح کرد، دو پیشنهاد برای خروج از بن بست هسته یی

سخنگوی قوه قضائیه: پیش فروش آپارتمان های مسکونی ضابطه مند می شود

فراکسیون اصولگرایان مستقل به احمد توکلی پاسخ داد، تکذیب ائتلاف درجریان های اصولگرا



اعتماد ملی :

جدال لفظی آمریکایی ها و احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا

مذاکره ایران و آمریکا در تعلیق



ایران :

رسانه های آمریکایی و صهیونیستی سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا را شکست بزرگی برای دولت های خود اعلام کردند، پیروزی منطق ایران درنیویورک

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: کمک 20 میلیارد تومانی دولت به مالباختگان مجتمع ارکیده

رئیس کل بانک مرکزی سیاست های جدید این نهاد را تشریح کرد: نظارت سفت و سخت بر موسسات پولی



ابرار:

در خصوص امنیت عراق ؛ رایس: برنامه ای برای گفت و گو با ایران نداریم

در صورت به دست آوردن اکثریت مجلس؛ دبیر کل موتلفه : دوم خردادی ها به هیچ اصولگرایی رحم نخواهند کرد

سخنگوی فراکسیون وفاق : تسویه حساب چند انتخابات گذشته از موانع فراگیر شدن ائتلاف اصولگرایان است



ابتکار:

سناریوی توهین آمریکایی ها مقهوی متانت ایرانی احمدی نژاد شد، اهانت در کلمبیا

توقف کامل گفت و گو های تهران - قاره به دلیل برخی کارشکنی ها، مصری ها دوباره میز مذاکره را بر هم زدند

بولتون: به نفع آحمدی نژاد شد



اسرار:

احمدی نژاد: بوش را در سازمان ملل به مناظره دعوت می کنم

حسن روحانی : غرب باید تحریم ، تعلیق و تهدید را رها کند

نجفی : رئیس جمهور حداقل نصف پیشنهادهای خود در مورد پایتخت را اجرا کند



پول:

نمایندگان مجلس ارائه دادند: طرح دو فوریتی عرضه آزاد بنزین

در نشست با مدیران رسانه ها مطرح کرد، حسن روحانی : روس ها با ما بازی می کنند

قالیباف: غایبان سفره خون ، حاضران سفره قدرت شدند



تهران امروز:

رئیس جمهوری ایران در دانشگاه کلمبیا، هاآرتص: اسرائیل بازنده اصلی بود

حسن روحانی : با وجود نقد ها در بحث هسته ای یکصدا هستیم

مظاهری درنخستین نشست مطبوعاتی : انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از نحوه کاهش نرخ سود بانکی



جام جم:

مظاهری: شیطنت بانک های خارجی را تلافی می کنیم

جان بولتون: احمدی نژاد با سخنرانی در دانشگاه کلمبیا هر چه خواست به دست آورد

رئیس بنیاد شهید در گفت و گو با جام جم: هنوز حق ایثارگران را ادا نکرده ایم



جوان:

بولتون: احمدی نژاد به هر چه می خواست رسید

طرح دو فوریتی نمایندگان برای عرضه بنزین آزاد

رئیس پلیس آگاهی : پنج شرکت کاغذی صد میلیارد تومان وام گرفتند



جمهوری اسلامی:

مجلس شرایط واگذاری ، انحلال و ادغام شرکت های دولتی را تعیین کرد

دکتر حسن روحانی : راهبرد هسته ای کشور مورد اتفاق همه است

رئیس جمهور دردانشگاه کلمبیا: قدرت های سلطه گر مانع توسعه علمی کشورهای دیگر هستند



خراسان:

هاآرتص: اسرائیل بازنده اصلی سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا است

وزیر اقتصاد خبر داد: طرح مظاهری برای اصلاح سیستم بانکی در هیئت دولت مطرح می شود

در گفت و گو با 4 مدیر وزارت علوم مطرح شد، تردید ها نسبت به تخصیص صحیح بودجه 300 میلیاردی پژوهش دانشگاه ها



حمایت:

احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا خطاب به مسئولان آمریکایی : بگذارید ملت فلسطین سرنوشت خود را مشخص کنند

فرمانده کل سپاه پاسداران : مرکز راهبردی ، استراتژی اصلی سپاه را ترسیم کند

دانش جعفری : صادرات غیر نفتی سال گذشته 12 برابر واردات رشد کرد



حیات نو:

هاشمی رفسنجانی : مردم ایران استحقاق خدمت بیشتر را دارند

در نخستین مصاحبه مطبوعاتی رئیس جدید بانک مرکزی اعلام شد، تغییر معیارهای محاسبه نرخ تورم

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه پیرامون لایحه پیش فروش مسکن



خبر:

وزیر اقتصاد اعلام کرد: پرداخت جوایز صادراتی به روز می شود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: قدرت پاسخگویی نظامی ما 2 هزار کیلومتر فراتر از مرزهاست

طرح دو فوریتی الزام دولت در اعلام قیمت بنزین آزاد در مجلس



دنیای اقتصاد:

نخستین کنفرانس مطبوعاتی طهماسب مظاهری در کسوت سکانداری بانک مرکزی برگزار شد، برنامه رئیس کل برای مهار تورم

به دنبال اختلاف دولت و مجلس مطرح شد، دفاع زریبافان از ادغام شوراهای دولتی

به زودی در مجلس مطرح می شود، طرح دو فوریتی فروش بنزی آزاد



سرمایه:

طرح دو فوریتی نمایندگان برای ملزم کردن دولت تهیه شد، اعلام قیمت بنزین آزاد

بدهی چهار هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

هشدار آژانس بین المللی انرژی : احتمال باقی ماندن قیمت نفت در سطوح بالا وجود دارد



سیاست روز:

اساتید ایرانی و دانشجویان آمریکایی از مواضع احمدی نژاد حمایت کردند، استیضاح رئیس دانشگاه کلمبیا

رئیس پلیس آگاهی کشور از بانک ها انتقاد کرد: غارت میلیارد ها تومان ثروت ملی ، با ثبت پنج شرکت کاغذی

رئیس جمهور در دیدار بان کی مون: تضعیف سازمان های بین المللی به نفع جامعه جهانی نیست



صدای عدالت:

توافق با آژانس تنها فضا را به نفع ایران تغییر می دهد، روحانی : روس ها با ما بازی می کنند

قالیباف: افرادی که سر سفره خون نبودند ، سر سفره قدرت هستند

اعتراض روسای دانشگاه های تهران به رئیس دانشگاه کلمبیا



عصر اقتصاد:

رئیس سازمان بنادر وکشتیرانی خبر داد: واگذاری تمام بنادر کشور به بخش خصوصی

سخنگوی دولت : تا پایان سال ؛ سهام دولت در 25 شرکت بزرگ واگذار می شود

مظاهری اولویت های بانک مرکزی را تشریح کرد: برخورد با موسسات مالی بدون مجوز



قدس:

مظاهری در نخستین نشست خبری خود تشریح کرد: طرحهای بانک مرکزی برای کنترل تورم

احمدی نژاد: مردم ایران ، قربانی تروریسم هستند

بیات: طرح دو فوریتی بنزین آزاد به هیئت رئیسه تقدیم شد- حاج بابایی : طرح را تحویل نگرفته ایم



قیام:

احمدی نژاد مطرح کرد: مناظره با بوش در سازمان ملل

بر اساس یک طرح دو فوریتی : دولت موظف به اعلام قیمت آزاد بنزین شد

ناگفته های روحانی از مسائل هسته ای : من تعلیق را شکستم



کاروکارگر:

واکنش نمایندگان و دانشگاهیان به سخنان توهین آمیز رئیس دانشگاه کلمبیا، عباسپور: منطق رئیس جمهوری ایران مقامات آمریکایی را عصبانی کرده است

سردار جعفری: استراتژی سپاه باید تغییر کند

شرایط واگذاری بازسازی و انحلال شرکت های دولتی تصویب شد



کیهان:

بازتاب گسترده سخنان احمدی نژاد درمحافل و رسانه های غرب ، شوک در نیویورک منطق ایران درخشید

رئیس کل بانک مرکزی :اقدام برخی بانک ها خارجی را بی پاسخ نمی گذاریم

مجلس تصویب کرد: نحوه قیمت گذاری شرکت های قابل واگذاری



همبستگی:

رئیس کل بانک مرکزی : شاخص های اندازه گیری تورم را تغییر می دهیم

روایت سخنرانی مناقشه آمیز در دانشگاه کلمبیا

صفدر حسینی : دولت باکنار گذاشتن برنامه چهارم بی برنامه پیش می رود



همشهری:

بازتاب سخنان رئیس جمهور در آمریکا، روز داغ احمدی نژاد درنیویورک

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تدابی رهشت گانه بانک مرکزی برای مهار تورم

از 15 مهر ماه آغاز می شود، تشدید برخورد با موتور سواران متخلف



هدف واقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تغییر در اندازه گیری تورم

بیات: طرح 2 فوریتی الزام دولت در اعلام قیمت بنزین آزاد

مفتح خبر داد: توزیع 130 میلیون دفتر تا پایان آبان ماه