حل مشکلات مردم نیازمند رویکردهای مبتکرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، عصر دوشنبه در دومین نشست هم اندیشی شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان یزد اظهار داشت: در راستای تفاهم نامه نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه و وزیر دادگستری مقرر شد؛ کارگروه های ملی و استانی برای حل مسائل و مشکلات مردمی و جلب رضایتمندی مردم در سطح قوا تشکیل شود که این نشست و هم اندیشی و تعامل شورای قضایی استان با مجع نمایندگان در این راستا است.

وی ضمن قدردانی از حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در جلسه با رئیس قوه قضاییه و طرح مباحث و موضوعات کلان استان و پیگیری دغدغه های عمومی مردم، تصریح کرد: این همراهی و همدلی نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد اجرایی در کنار مسئولان ارشد قضایی استان، نشان عزم جزم مدیران برای خدمت به مردم دارد.

دهشیری افزود: باید برای حل مشکلات مردم، رفع موانع تولید و صنعت، همت مضاعف گمارد و با اندیشه متعالی و رویکردهای ابتکاری و خلاقانه امور را پیش بُرد.

وی به برخی از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان یزد اشاره کرد و بیان داشت: انتقال پاسگاه شهید مدنی به مکان تعیین شده جدید و تهیه و نصب یک دستگاه ایکس ری می تواند بسیاری از مشکلات استان را حل و گام موثری در زمینه حفظ کرامت مردم لحاظ شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: نزدیکی پاسگاه شهید مدنی به ورودی دهلیز شهرستان مهریز و روستاهای اطراف آن و ایجاد نارضایتی برای مردم منطقه و تشکیل صف چند کیلومتری خودروها در مدخل بازررسی، با جابجایی محل پاسگاه و نصب دستگاه ایکس ری مرتفع می شود که سرعت بخشیدن به این اقدام با پیگیری های ملی و تأمین هزینه های سنگین آن باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بر استمرار جلسات هم اندیشی و پیگیری اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: از جلسه قبل با مجمع نمایندگان بیش از یکسال می گذرد لذا باید با راه اندازی دبیرخانه دائمی و مشخص کردن نماینده از هر طرف برای مستمر برگزار شدن جلسات و هدفمند تر شدن آن برنامه ریزی کرد.