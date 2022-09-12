به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در جمع زوّار موکب سیده زینب (س) در شهر نجف اظهار کرد: پیش از هر چیز جا دارد سپاسگزار خداوند باشیم که در چنین مکان مقدسی قرار داریم و به این راه و اندیشه آمدهایم.
وی ادامه داد: لازم است در این مکان مقدس برای یکدیگر دعا کنیم، در روایات آمده با زبانی دعا کنید که گناه نکردهاید؛ ما که یک زبان بیشتر نداریم و آن هم از گناه مصون نمانده است؛ اما ما با زبان خود برای برادران دینی گناه نکردهایم، بنابراین برای آنان دعا کنیم، برادران دینی ما هم که با زبانشان برای ما گناه نکردهاند، بنابراین اگر برای همدیگر دعا کنیم این دعا فایده دارد.
امامجمعه قزوین با بیان اینکه اربعین یک فرصت بسیار بزرگ است، تصریح کرد: جمعیتی به عظمت جمعیت حاضر در مراسم راهپیمایی اربعین در هیچ کجای دنیا نداشته و نخواهیم داشت، الحمدلله همه ساله نیز بر عظمت آن افزوده میشود، هر چقدر میگویند هوا گرم است، احتمال گرمازدگی وجود دارد، تشنهتان میشود، آب ممکن است گیرتان نیاید؛ اما باز مردم سختیها را میپذیرند و قبول نمیکنند که از اربعین جا بمانند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بیان کرد: البته ما به شما اینگونه میگوئیم؛ اما وقتی به دولتمردان میرسیم میگوئیم همانطور که مردم را تشویق به رفتن میکنید، آب و نان آنان را هم فراهم کنید و وسیله نقلیه برای آنان فراهم کنید؛ چیزی که در روح و اندیشه پیروان اهل بیت (ع) قرار دارد این است که اربعین باید هر سال باشکوهتر، جدیتر، باعظمتتر و با جمعیت بیشتر ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اربعین رزمایش اقتدار است، یعنی ما میخواهیم به دنیا نشان دهیم قوی هستیم و به دنیا بگوییم ما ملتی هستیم که میتوانیم حماسه دهها میلیونی همراه با کشورهای اسلامی دیگر ایجاد کنیم.
آیتالله عابدینی تأکید کرد: از سوی دیگر اربعین رزمایش عرفانی معنوی است، یعنی این اتفاقاتی که اکنون میافتد، این روضهای که خوانده میشود، این کلمات دعایی که بر زبانها جاری میشود، این اشکهایی که در مسیر ریخته میشود، اینکه خدمت برادران شریف و متدین عراقی میرسیم و با محبت از یکدیگر استقبال میکنیم، اینها نکات معرفتی و عرفانی اربعین است، اینها در هر کجا پیدا نمیشود، اینها فقط در مکتب امام حسین (ع) و امیرالمؤمنین (ع) پیدا میشود، اینها فقط در مکتب پیروان اهل بیت (ع) دیده میشود.
امامجمعه قزوین تصریح کرد: اربعین رزمایش عبادی است، ما میخواهیم به خدا بگوییم خدایا ما در این کره زمین بنده تو هستیم، این بندگی را در ارادتمان به امام حسین (ع) ثابت میکنیم، چون امام حسین (ع) بهترین بندگان تو بوده است، به خدا میگوئیم ما ارادتمند امیرالمؤمنین (ع) هستیم، برای اینکه آن حضرت بهترین بنده تو بوده است، ما هم میخواهیم به بندگان خوب تو وصل شویم، پس اربعین مانور بندگی هم است.
وی یادآور شد: اربعین رزمایش وحدت و انسجام است، ما که اینجا در کنار هم نشستهایم، ممکن است یک نفر از یک نفر دیگر خوشش نیاید، اما همین که میدانیم پیاده به پابوسی امام حسین (ع) آمدهایم و پاهایمان هم ممکن است تاولزده باشد، خود به خود از صمیم قلب به یکدیگر علاقهمند میشویم، نتیجهاش میشود همان که در زیارت عاشورا میخوانیم «إِنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ وَ وَلِیٌّ لِمَنْ وَالاَکُمْ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاکُمْ».
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اظهار کرد: ما دو نوع روایت برای حداقل و حداکثر ثواب در زیارت داریم، برای مثال در رابطه با حداقل ثواب در زیارت روایت داریم که هر کس به عزم زیارت امام حسین (ع) حرکت کند، هر قدمی که بر میدارد یک حسنه برای او نوشته میشود، یک گناه از او پاک میشود، یک درجه بر درجاتش اضافه میشود؛ در رابطه با حداکثر ثواب در زیارت هم روایت داریم که هر کس به زیارت امام حسین (ع) میرود هر قدمی که پیاده یا سواره بر میدارد هزار حسنه برای او نوشته میشود، هزار بدی از او پاک میشود، هزار درجه بر درجاتش اضافه میشود.
آیتالله عابدینی افزود: کدام یک از این حداقل و حداکثر ثواب شامل حال ما میشود؟ این بستگی به ما دارد، حتی اگر زیارت کننده فرد مخلصی هم نباشد آن حداقل ثواب را میبرد اما ظرفیت در این مسیر آنقدر هست که چرا ما بخواهیم به یک ثواب یا پاک شدن یک گناه رضایت دهیم؟ به دنبال هزار حسنه، پاک شدن هزار بدی و افزوده شدن هزار درجه در این مسیر باشیم.
وی عنوان کرد: شخصی مانند حاج قاسم سلیمانی فقط خودش در این مسیر قدم بر نمیداشت، بلکه هزاران هزار نفر را به این راه میآورد، اولین اربعینهایی که حاج قاسم راه انداخت تعداد کمی در آن شرکت کردند، حاج قاسم آمد نشان داد که راهحل امنیت در کشورهای اسلامی اربعین است، راهحل شکستن روحیه صهیونیستها اربعین است، حاج قاسم آمد اینها را یاد داد، نشان داد، و از صفر شروع به این کار کرد، ایشان صحن بزرگ فاطمه زهرا (س) در جوار حرم مقدس امیرالمؤمنین (ع) را برای چنین حرکتهایی زمینهسازی کرد.
امامجمعه قزوین بیان کرد: یک نفر که در چنین وضعیتی به میدان میآید حتماً آن ثواب حداکثری زیارت و حتی بیشتر از آن شامل حال او میشود، اینها همه به اخلاص، هوشمندی و ولایتمداری بستگی دارد، اینها باعث میشود درجه افراد متفاوت باشد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ضمن اشاره به کمک به یکدیگر در بالا بردن معرفت و محبت در این مسیر و تقویت برادریها، خاطرنشان کرد: حالا که به زیارت آمدیم، پیادهروی کردیم، خسته شدیم و انواع فشارها را تحمل کردیم، پاهایمان تاول زد، در راه هم از برادریها سخن گفتیم و از همدیگر درسها آموختیم، وقتی بر میگردیم به ما میگویند تو اکنون «ولیالله» شدهای، اکنون «أللهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا» محقق شده است، اینجا به ما میگویند شما که زیارتتان را با اخلاص انجام دادید و کار را به نتیجه رساندید، مشمول غفران هستید.
وی تصریح کرد: به شهید در سوره یس میگویند «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ»، این شهید میگوید اول حرفم را بگویم سپس به بهشت میروم، میگوید «یَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ»، میگوید ای کاش قوم، رفقا و خانواده من میدانستند که خدا من را مشمول غفران خود کرد و مقام کرامت به من داد؛ این خیلی مقام بالایی است، خدا به زائر امام حسین (ع) هم همین مقام را داده است، چون ما از رفقای امام حسین (ع) هستیم، خدا دوستان اباعبدالله الحسین (ع) را که دست خالی بر نمیگرداند، خدا ما را مشمول غفران خود قرار میدهد.
آیتالله عابدینی تأکید کرد: گناه به معنای به خود آسیب وارد کردن است، گناه به معنای به سوی نابودی بردن روح و جان است، وقتی آدم توبه میکند خدا جبران میکند، غفران کردن یعنی خدا زخمهای گناه را درمان میکند و از اولش حسنات میشوند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: انشاءالله خدا زیارت مقبول و با درجات بالا را روزی همه ما قرار دهد، در این سفر نایبالزیاره اموات، گذشتگانمان و بنیانگذاران این حرکت باشیم، اولین بنیانگذاران اربعین جابربنعبدالله انصاری با عطیه عوفی کوفی بودند، کار این دو نفر برکت داشت و خالص بود و اکنون به دهها میلیون نفر تبدیل شدهاند، همچنین حاج قاسم نیز از بنیانگذاران اربعین است، مدافعان حرم از بنیانگذاران اربعین هستند، انشاءالله خدا ثواب این زیارت را برای همه آنها مقرر بفرماید.
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