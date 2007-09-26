اتحاد و رشادت رزمندگان عامل پیروزی دفاع مقدس بود

جانشین قرارگاه شهید شهرامفر کردستاندر گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: دفاع مقدس یکی از آشکارترین جنبه های ظهور و تجلی دین در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی بود.

سرهنگ ابراهیم حسینی، جهاد را از آموزه های دین مبین اسلام دانست و اظهار داشت: کسانی که مورد ظلم واقع می شوند از خود دفاع می کنند و ما هم بر اساس آموزه های دین مبین اسلام هشت سال از کشور خود دفاع کرده و در پایان نیز چون برای عزت اسلام و این دین مبین جنگیدیم، موفق شدیم.

وی دفاع مقدس هشت ساله را جنگی نابرابر خواند و یادآور شد: دو هزار و 280 روز نبرد جانانه رزمندگان اسلام در مقابل دشمن تا دندان مسلح، خود موید نابرابر بودن این جنگ تحمیلی بود.

جانشین قرارگاه استانی شهید شهرامفر خاطرنشان کرد: برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس فرصت خوبی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی رزمندگان و شهدای گرانقدر بتوانیم چهره واقعی استکبار را بهتر به جوانان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: ما در جریان جنگ هست ساله توانستیم ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را بشکنیم و این پیروزی هم اکنون هم باعث حفظ اتحاد و همبستگی در ایران اسلامی است.

حسینی از همه مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی خواست تا ضمن حفظ اتحاد همیشگی خود در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که ضامن بقای ایران اسلامی است، تلاش نمایند.