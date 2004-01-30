ديدار فرستاده ويژه رييس جمهور با نخست وزير بنگلادش

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدارعادلي ضمن تشريح برنامه هاي آتي سران دي هشت در تهران برهماهنگ كردن مواضع كشورهاي عضو دي هشت درخصوص مسائل مهم بين المللي از جمله مسائل اقتصادي ، مالي و تجاري مهم جهاني نظير قطعنامه تجارت جهاني، فقرزدايي ، مشكل بدهيها، نوسانات نرخ ارز و تحولات جريان سرمايه بين المللي و ساير مسائل سياسي مورد علاقه تاكيد كرد.

وي همچنين ايجاد چارچوب مناسب جهت تسهيل تجارت و نيز ايجاد تجارت آزاد بين كشورهاي دي هشت به ترتيبي كه بتوانند موجبات تشويق بخش خصوصي كشورها را براي مبادله كالا بين يكديگر فراهم آورند، خاطرنشان كرد. دراين ديدارعادلي از كمكهاي بنگلادش به زلزله زدگان بم تشكر كرد و خواستار بررسي راههاي افزايش همكاريهاي اقتصادي دو جانبه شد. در اين ديدارخانم خالده ضيا نخست وزير، با تاكيد بر اهميت نشست سران دي هست در تهران اظهار داشت: همكاري بين كشورهاي عضو دي هشت و هماهنگي بين مواضع كشورها درخصوص مسائل مهم توسعه وحتي برخي مسائل مهم سياسي مبتلا به كشورهاي درحال توسعه و اسلامي از اولويت و اهميت خاصي برخورداراست .

وي همچنين درباره لزوم افزايش همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي دي هشت به ويژه سرمايه گذاري در كشورهاي يكديگر تاكيد فراوان نمود.

خانم خالده ضيا با ابراز همدردي مجدد نسبت به حادثه ناگوار زلزله بم دولت و ملت بنگلادش را در كنار مردم ايران دانست .

وي همچنين ضمن اشاره به روابط حسنه موجود فيمابين و يادآوري ملاقاتهاي قبلي با رئيس جمهوري ايران تاكيد نمود بنگلادش علاقمند به توسعه روابط و همكاريهاي اقتصادي مي باشد. وي از بنگاههاي اقتصادي ايران به ويژه بخش خصوصي دعوت كرد به سرمايه گذاري در بنگلادش بپردازند.

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