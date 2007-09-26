مسئول نمایشگاه اعلام کرد: نمایشگاه کتب خارجی شهرکتاب به مکان جدید منتقل شد / نخستین نمایشگاه تا 17 مهر ادامه دارد

محمدرضا مهدی زاده - مدیر فروشگاه و نمایشگاه های خارجی شهرکتاب - در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقال فروشگاه های خارجی این مرکز به ساختمان جدید موسسه در خیابان شریعتی (نرسیده به خیابان معلم) گفت: ما در نخستین برنامه خود پس از انتقال این فروشگاه ها، نمایشگاه ویژه ای را برگزار کرده ایم که از 17 شهریور آغاز شده و تا 17 مهر نیز ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه مکان جدید در طرح ترافیک هم قرار ندارد امیدواریم استقبال مخاطبان از آن بیشتر شود.

وی فضای فیزیکی ساختمان جدید را برای برگزاری فروشگاه های کتاب خارجی، خوب توصیف کرد و گفت: با توجه به امکاناتی که ما در مکان جدید در دست داریم، توانستیم در مدت کمی بخش کتب کودک و نوجوان نمایشگاه را هم راه اندازی کنیم که فروشگاه های مربوط به آن در کنار نمایشگاه های کتب بزرگسال برگزار خواهد شد.

مهدی زاده گفت: در نمایشگاهی که هم اکنون سرگرم برگزاری آن هستیم، 1000 عنوان کتاب جدید خارجی را در کنار کتاب های قدیمی با 10 تا 80 درصد تخفیف عرضه کرده ایم. با توجه به اینکه نمایشگاه در فصل تابستان آغاز شد، فضای کتاب های عرضه شده در آن نیز ویژه این فصل است؛ این کتاب ها در حوزه های مختلفی از جمله ادبیات و هنر (شامل دکوراسیون، صنایع دستی، نقاشی، معماری، آشپزی و باغبانی) به معرض نمایش گذاشته شده اند.

مدیر نمایشگاه های خارجی شهرکتاب همچنین از برگزاری یکی از بزرگترین نمایشگاه های فصلی (پائیزه) کتب خارجی این مجموعه در آبان ماه امسال خبر داد و گفت: امسال در نهمین سال برگزاری نمایشگاه فصلی کتاب های خارجی، یکی از بزرگترین نمایشگاه های خود را برگزار می کنیم و برای آن نیز تدارک های ویژه ای دیده ایم که امیدواریم با استقبال گسترده مردم و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان روبرو شود.