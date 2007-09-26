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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

164 هکتار بافت فرسوده در خراسان جنوبی وجود دارد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهر سازی خراسان جنوبی بافت فرسوده این استان را 164 هکتار عنوان کرد و گفت: پنج میلیارد ریال کمک یارانه سود تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده خراسان جنوبی تخصیص داده شده که متاسفانه تاکنون جذب نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی جعفری صبح امروز در کارگروه اجتماعی خراسان جنوبی از ساخت 12هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری برای متقاضیان مسکن این استان خبر داد.

وی جمعیت شهری خراسان جنوبی را 330 هزار نفر و در 20 نقطه شهری با 82 هزار خانوار عنوان کرد و اظهارداشت: در حال حاضر حدود 70 هزار واحد مسکونی در این استان وجود دارد که تا پایان برنامه چهارم توسعه 20 هزار واحد دیگر نیز ساخته خواهد شد.

جعفری با انتقاد از برخی تعاونی های مسکن استان مبنی بر رعایت نکردن ضوابط و قوانین تعاونی ها یادآور شد: افزایش قیمت مصالح و عناصر ساختمانی از عمده عوامل گرانی مسکن در این استان است.

وی از واگذاری زمین برای ساخت خوابگاه دانشجویی طی سال گذشته در این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با وجود واگذاری این زمین ها هنوز در زمینه ساخت خوابگاه دانشجویی اقدامی نشده است.

کد مطلب 558859

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