خرید سرور ابری با ۱۰ میلیون تومان اعتبار رایگان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر قصد خرید سرور ابری یا سرور مجازی را دارید و یا فقط بخاطر تیتر ۱۰ میلیون تومان اعتبار رایگان و کنجکاوی درباره آن وارد این صفحه شدید، پس اجازه دهید تا اطلاعاتی درباره کلیات یک سرور ابری و اینکه این سرویس ابری مناسب چه کسانی است را در اختیار شما بگذاریم.

سرور ابری چیست؟

سرور ابری در حقیقت یک سرور مجازی یا همان VPS ابری است که در محیط محاسبات ابری پردازش و اجرا می‌شود و خدماتی مشابه سرورهای سنتی را به کاربران ارائه می‌دهند.

کاربران برای حفظ و نگهداری کلاد سرور احتیاجی به هیچ سخت‌افزاری ندارند، زیرا تمامی خدمات توسط ارائه‌دهنده خدمات رایانش ابری همچون «سرور ابری آسیاتک» مدیریت و اجرا می‌شوند.

شما با استفاده از خدمات کلود سرور آسیاتک بدون احتیاج به فراهم‌سازی هیچگونه زیرساختی می‌توانید به راحتی از خدمات یک سرور کاملاً اختصاصی استفاده نمائید.

کلود سرور مناسب چه کسانی است؟

شما با استفاده از خدمات کلود سرور بدون احتیاج به فراهم‌سازی هیچگونه زیرساختی می‌توانید به راحتی از خدمات یک سرور کاملاً اختصاصی استفاده نمائید.

افرادی که برای انجام پروسه‌های رایانشی و خدمات مبتنی بر IT به یک سرور با دسترسی کامل احتیاج دارند یا فروشگاه‌های اینترنتی که در بعضی از روزهای پرفروش احتیاج به منابع رایانشی بیشتر از سایر روزها دارند و یا شرکت‌ها و استارت آپ‌ها که در روند رشد قرار دارند و در کنار سایر خدمات همچون CDN رایگان به خدمات سرور ابری نیز احتیاج دارند.

کاربران به راحتی می‌توانند نوع سرور مجازی خود را اعم از ویندوزی یا لینوکسی با منابع دلخواه و بر اساس نیاز خود بر روی دیتاسنترهای مختلف و مطرح ایران همچون "دیتاسنتر برج میلاد" انتخاب نمایند.

بهترین سرور ابری ایران برای چه شرکتی است؟

تا اینجا با مفهوم سرور مجازی ابری، مزایای استفاده برای شرکت‌ها و افراد آشنا شده‌ایم.

اگر قصد استفاده از خدمات ابری را دارید باید ویژگی‌های هر شرکت ابری را با یکدیگر مقایسه کنید.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک ارائه‌دهنده خدمات ابری استفاده از زیرساخت در بهترین دیتاسنترها می‌باشد.

"سرور ابری آسیاتک" بر روی ممتازترین زیرساخت کشور در دیتاسنترهای مختلف کشور همچون دیتاسنتر برج میلاد میزبانی شده است.

قابلیت انعطاف‌پذیری منابع ابر آسیاتک یکی از ویژگی‌های مهم ابر آسیاتک است که به شما اجازه می‌دهد در صورت احتیاج به منابع بیشتر در زمان اوج مصرف کاربران و اپ‌ها به راحتی منابع خود را افزایش و سپس کاهش دهید یا حتی در مواقع عدم مصرف سرور خود را خاموش نمائید.

یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های سرور مجازی ابری آسیاتک نحوه پرداخت هزینه مصرفی منابع سرور می‌باشد که به صورت "پرداخت به میزان مصرف یا PAYG" است.

پرداخت به میزان مصرف یا Pay As You Go یعنی منابع کاربران سرور مجازی کلود بر اساس میزان کارکرد و روشن بودن سیستم محاسبه و از کیف پول ابری کسر می‌گردد.

همچنین کاربران و افراد خدمات سرور مجازی در صورت نیاز به برقراری ارتباط با کارشناسان پشتیبان می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته در تمامی ایام هفته اقدام نمایند.

در حال حاضر ابر آسیاتک که به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات ابری در کشور شناخته می‌شود در نظر دارد در جهت حمایت ویژه از استارت آپ‌ها و شرکت‌های نوپا به تمامی کاربران جدید که قصد دارند از خدمات سرور VPS ابری استفاده نمایند، تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعتبار رایگان اعطا نماید.

برای همین منظور کاربران می‌توانند در جشنواره شتاب ابر آسیاتک https://asiatech.cloud/lp/shetab ثبت‌نام کرده و سرور مجازی رایگان خود را ساخته و سپس برای اولین خرید خود ۵۰% تخفیف ویژه تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعتبار رایگان دریافت نمایند.

همچنین در صورتی که تمایل دارید با ویژگی‌های سرور ابری و اصطلاحات خدمات ابری آشنا شوید، می‌توانید به وبلاگ ابر آسیاتک مراجعه نمائید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.