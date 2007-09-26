عسل برای کودکان زیر 2 سال مضر است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان آلمانی اعلام کرده اند استفاده از محصولات طبیعی و بسیاری از مواد خام برای کودکان زیر 2 سال ممنوع است.

متخصصان علت آن را امکان بروز آلرژی و حتی در مواردی مسمومیت در کودکان به دلیل وجود مواد طبیعی و گرده درختان و گلها در عسل طبیعی اعلام کرده اند.

بر اساس این گزارش ، از سال دوم زندگی خوردن عسل برای کودک بلامانع است ، زیرا باکتری های داخل روده آن ها آنقدر مقاوم شده اند که با مواد اضافه موجود در عسل مقابله کنند.

از دو سالگی به بعد نباید عسل را از برنامه غذایی کودک حذف کرد ، زیرا این محصول طبیعی حاوی ویتامین های گوناگون و مقوی برای سلامتی بدن است. حتی مشخص شده عسل می تواند برای تسکین ناراحتی های معده بسیار موثر باشد.