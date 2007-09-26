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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۱

امسال 145 پروژه در شهرستان ماهنشان اجرا می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ماهنشان گفت: امسال مبلغ 70 میلیارد و 883 میلیون و 300 هزار ریال اعتبار برای اجرای 145 پروژه در اختیار 23 دستگاه اجرایی این شهرستان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ماهنشان، خلیل جمشیدی شب گذشته در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان افزود: از این مبلغ 69 میلیارد و 383 میلیون و 300 هزار ریال از محل اعتبارات استانی پیوست قانون بودجه و یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل سایر ردیف ها تامین شده است.

وی اظهار داشت: سهم شهرستان ماهنشان از محل دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی 10 میلیارد و 651 میلیون ریال و از محل اعتبارات ویژه توسعه روستایی چهار میلیارد و 610 میلیون ریال است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: از مجموع 145 پروژه شهرستان ماهنشان تاکنون موافقت نامه 135 پروژه شهرستان معادل 93 درصد کل پروژه ها مبادله شده است.

وی همچنین از ادارات این شهرستان که با وجود مبادله موافقت نامه تاکنون در زمینه پروژه های دستگاه متبوع خود اقدام نکرده اند خواست در اسرع وقت نسبت به اتمام پروژه هایی که مشکل دارند و یا نیمه تمام هستند اقدام کنند.

فرماندار ماهنشان بیان داشت: اعتبارات نسبت به ابتدای سال جاری 11 درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 558880

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