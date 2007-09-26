امسال 145 پروژه در شهرستان ماهنشان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ماهنشان، خلیل جمشیدی شب گذشته در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان افزود: از این مبلغ 69 میلیارد و 383 میلیون و 300 هزار ریال از محل اعتبارات استانی پیوست قانون بودجه و یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل سایر ردیف ها تامین شده است.

وی اظهار داشت: سهم شهرستان ماهنشان از محل دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی 10 میلیارد و 651 میلیون ریال و از محل اعتبارات ویژه توسعه روستایی چهار میلیارد و 610 میلیون ریال است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: از مجموع 145 پروژه شهرستان ماهنشان تاکنون موافقت نامه 135 پروژه شهرستان معادل 93 درصد کل پروژه ها مبادله شده است.

وی همچنین از ادارات این شهرستان که با وجود مبادله موافقت نامه تاکنون در زمینه پروژه های دستگاه متبوع خود اقدام نکرده اند خواست در اسرع وقت نسبت به اتمام پروژه هایی که مشکل دارند و یا نیمه تمام هستند اقدام کنند.