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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

/ هفته پنجم لالیگا/

سویا روی نوار ناکامی / اسپانیول انتقام جام یوفا را گرفت

سویا روی نوار ناکامی / اسپانیول انتقام جام یوفا را گرفت

تیم فوتبال سویا در ادامه ناکامی های چند هفته اخیر خود دیشب در هفته پنجم رقابت های لالیگا در خانه مغلوب اسپانیول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سویا در حالی که از زمان مرگ پوئرتا مدافع این تیم ، وضعیت مناسبی ندارد دیشب در ادامه روند ناکامی های خود، با نتیجه 3 بر 2 مقابل اسپانیول مغلوب شد. برای میزبان خارکو(60-گل به خودی) و کانه(69) گلزنی کردند و گل های اسپانیول را هم سروارا(29)، گارسیا(54) و تامودو(89) به ثمر رساندند.

اسپانیول در اردیبهشت ماه امسال در فینال جام یوفا که در همپدن پارک گلاسکو برگزار شد در ضربات پنالتی مقابل سویا شکست خورد و این پیروزی به نوعی انتقام از آن شکست تلخ بود.

سایر دیدارهای لالیگا امشب به شرح زیر برگزار می شود:

* دپورتیوو لاکرونا - رکرتیوو هوئلوا
* مایورکا - وایادولید
* اوساسونا - لوانته
* راسینگ سانتاندر - ویارئال
* رئال مورسیا - آلمریا
* والنسیا - ختافه
* آتلتیک بیلبائو - آتلتیکو مادرید
* بارسلونا - زاراگوزا

کد مطلب 558882

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