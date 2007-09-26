سویا روی نوار ناکامی / اسپانیول انتقام جام یوفا را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سویا در حالی که از زمان مرگ پوئرتا مدافع این تیم ، وضعیت مناسبی ندارد دیشب در ادامه روند ناکامی های خود، با نتیجه 3 بر 2 مقابل اسپانیول مغلوب شد. برای میزبان خارکو(60-گل به خودی) و کانه(69) گلزنی کردند و گل های اسپانیول را هم سروارا(29)، گارسیا(54) و تامودو(89) به ثمر رساندند.

اسپانیول در اردیبهشت ماه امسال در فینال جام یوفا که در همپدن پارک گلاسکو برگزار شد در ضربات پنالتی مقابل سویا شکست خورد و این پیروزی به نوعی انتقام از آن شکست تلخ بود.

سایر دیدارهای لالیگا امشب به شرح زیر برگزار می شود:

* دپورتیوو لاکرونا - رکرتیوو هوئلوا

* مایورکا - وایادولید

* اوساسونا - لوانته

* راسینگ سانتاندر - ویارئال

* رئال مورسیا - آلمریا

* والنسیا - ختافه

* آتلتیک بیلبائو - آتلتیکو مادرید

* بارسلونا - زاراگوزا