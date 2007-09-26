سویا روی نوار ناکامی / اسپانیول انتقام جام یوفا را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سویا در حالی که از زمان مرگ پوئرتا مدافع این تیم ، وضعیت مناسبی ندارد دیشب در ادامه روند ناکامی های خود، با نتیجه 3 بر 2 مقابل اسپانیول مغلوب شد. برای میزبان خارکو(60-گل به خودی) و کانه(69) گلزنی کردند و گل های اسپانیول را هم سروارا(29)، گارسیا(54) و تامودو(89) به ثمر رساندند.
اسپانیول در اردیبهشت ماه امسال در فینال جام یوفا که در همپدن پارک گلاسکو برگزار شد در ضربات پنالتی مقابل سویا شکست خورد و این پیروزی به نوعی انتقام از آن شکست تلخ بود.
سایر دیدارهای لالیگا امشب به شرح زیر برگزار می شود:
* دپورتیوو لاکرونا - رکرتیوو هوئلوا
* مایورکا - وایادولید
* اوساسونا - لوانته
* راسینگ سانتاندر - ویارئال
* رئال مورسیا - آلمریا
* والنسیا - ختافه
* آتلتیک بیلبائو - آتلتیکو مادرید
* بارسلونا - زاراگوزا
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