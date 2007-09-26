عصبانیت شدید شیمون پرز از دعوت شدن احمدی نژاد به دانشگاه کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "شیمون پرز" دیشب درباره سخنرانی "محمود احمدی نژاد" در دانشگاه کلمبیای نیویورک که به دعوت مسئولان این دانشگاه صورت گرفت، مدعی شد: دعوت این دانشگاه از رئیس جمهور ایران در چارچوب آزادی بیان قرار نمی گیرد، زیرا احمدی نژاد فقط ایستاد و دروغ گفت.

وی با بیان این که دانشگاه کلمبیا با این دعوت مرتکب یک اشتباه شد، ادعا کرد این کار مانند تلاش ها در پیش از جنگ جهانی دوم برای گفتگو با "آدولف هیتلر" بود که نخست وزیر وقت انگلیس در دانشگاه کلمبیا با وی مذاکره کرد.

پرز که مشخصاً از بیان حقایق از زبان احمدی نژاد خشمگین نشان می داد، افزود: من توضیحات دانشگاه را قبول نمی کنم چون اگر دانشگاه محلی باشد که دروغ گفتن در آن مجاز است، مکانی علمی نیست و همه نمایش دیروز تاسف آور بود.



روز گذشته نیز وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی جهان از شکل گیری این رژیم نامشروع و اشغالگر و غصب حقوق ملت فلسطین از سوی آن، در نیویورک ،مدافع واقعی ملت فلسطین را به باد حمله گرفت و مدعی شد : اگر جهان عادل بود اجازه نمی داد ایران در سازمان ملل متحد حضور داشته باشد.



مقامهای رژیم صهیونیستی به این حقیقت اشاره ای نمی کنند که اگر جهان واقعا عادل بود و عدالت برقرار بود؛ هرگز جایی برای رژیم اشغالگر و نامشروعی مانند اسرائیل وجود نداشت که مانند غده سرطانی در سرزمین یک ملت مظلوم سرباز کرد و آنها را از سرزمین خود آواره کرد و همچنان سیاست قتل و تخریب و آواره کردن را ادامه می دهد.

تحرکات ضد ایرانی صهیونیستها همزمان با ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک تشدید شد؛ پیش از لیونی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که این رژیم تلاش خواهد کرد برنامه هسته ای ایران را خطرناک جلوه دهد و در این زمینه بزرگنمایی کند.