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۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۲۴

پیش از ظهر سه شنبه؛

معاون وزیر صمت از ۲ واحد صنعتی در پیشوا بازدید کرد

معاون وزیر صمت از ۲ واحد صنعتی در پیشوا بازدید کرد

پیشوا- معاون وزیر صمت از دو واحد صنعتی در پیشوا بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیش از ظهر سه شنبه با سفر به پیشوا از دو واحد صنعتی شهرک صنعتی پیشوا بازدید کرد.

بر اساس این گزارش مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس و جمعی از مسئولان معاون وزیر را در این بازدیدها همراهی کردند.

گفتنی است که در این بازدید معاون وزیر صنعت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی از نزدیک در جریان راه اندازی واحد صنعتی روغن نباتی در این شهرک قرار گرفت.

لازم به ذکر است که در ادامه این بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از یک واحد صنعتی چوب در شهرک صنعتی پیشوا بازدید به عمل آورد.

کد مطلب 5588900

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