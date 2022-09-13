بهبودی ۳۵ بیمار کرونایی در گیلان/ ۸۱ نفر بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانهها با تشریح آخرین وضعیت کرونا در استان گیلان اظهار کرد: همانند روزهای گذشته کرونا روند ثابت و کاهشی داشته است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای استان گیلان به ۸۱ نفر رسیده است، گفت: در شبانه روز گذشته نیز ۳۱ بیمار جدید در مراکز درمانی استان پذیرش شدهاند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه با انتقال چهار بیمار بد حال به بخش مراقبتهای ویژه در حال حاضر ۱۶ نفر در این بخش بستری هستند، ادامه داد: ۳۵ نفر نیز با بهبود کامل از بیمارستانهای مرخص شدند.
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