یادگیری موسیقی توانایی مغز را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه شمال غربی در ایلینویز که نتایج یافته های خود را در مجله "آکادمی

ملی علوم آمریکا" (PNAS) منتشر کرده اند، کشف کردند که تمرین درس موسیقی مکانیزم های نورونی را حتی در یادگیری زبان تقویت می کنند.

این بررسی ها نشان می دهد که شنیدن و به خصوص یادگیری موسیقی می تواند برخی از عملکردهای مغزی را اصلاح کرده و کارایی مغز در زمینه های دیگر مفهومی را بهبود بخشد.

در حقیقت موسیقی یک تجربه چند حسی است به همین منظور این عصب شناسان بررسی کردند که آیا موسیقی در توانایی های زبانی هم نقش دارد.

در این راستا، این دانشمندان گروهی از موسیقدان هایی را که از سال ها قبل به تمرین موسیقی می پرداختند با افرادی که هرگز موسیقی یاد نگرفته بودند و تنها به قطعات صوتی و تصویری موسیقی گوش می دادند، مقایسه کردند.

محققان در این آزمایش به کمک الکترودهایی که به مغز شرکت کنندگان وصل شده بود، واکنش های مغز این دو گروه را با اندازه گیری فعالیت نورونی آنها مورد بررسی قرار دادند.

در این آزمایش مشاهده شد که تعداد سالهای تمرین موسیقی ارتباط مستقیمی با پتانسیل های مکانیزم های نورونی حتی در توانایی های زبانی و خواندن و نوشتن دارد.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند : "سیستم عصبی موسیقیدان ها برای بررسی تحریکات حسی و دیداری در یک منطقه بسیار عمیق مغز تخصصی شده است. به این منطقه در اصطلاح ساقه مغز می گویند."

در حقیقت ساقه مغز یک منطقه مشترک برای بررسی تحریکات موسیقایی و زبانی است. به همین منظور این دانشمندان نتیجه گیری کردند که آموختن موسیقی می تواند به کودکان در توسعه توانایی های زبانی کمک کند و به عنوان راه حلی برای درمان آسیب های زبانی مثل بیماری "دیسلکسی" مورد استفاده قرار گیرد.

دیسلکسی یک بیماری ژنتیکی است. افرادی که از این بیماری رنج می برند، بطور ژنتیکی قادر به آموختن خواندن و نوشتن زبان نیستند.