تکذیب افزایش شهریه پیام نور / تخفیف احمدی نژاد امسال اعمال نشده است

دکتر گلناز سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : شهریه دانشگاه پیام نور در تمامی مراکز مطابق با آنچه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته از دانشجویان اخذ شده است.

وی اظهار داشت : سال گذشته ریاست جمهوری در خصوص شهریه دانشگاه پیام نور به این دانشگاه 10 درصد تخفیف داد و امسال این موضوع در نظر گرفته نشد و مطابق با سال های قبل شهریه دریافت شد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: از سوی دیگر شهریه این دانشگاه از زمانی که رئیس جمهور عدم افزایش شهریه را دستور داد، تغییر نکرده است.

وی با اشاره به تأکیدات وزیر علوم در مورد عدم افزایش شهریه در دانشگاه ها افزود: وزیر علوم طی مصاحبه های اخیر اعلام کرده است که هیچ دانشگاهی حق افزایش شهریه ندارد و با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور نیز زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند، نمی تواند خلاف این وزارتخانه عمل کند.

سعیدی اضافه کرد: در صورت افزایش شهریه در دانشگاه پیام نور، وزارت علوم باید تاکنون از این افزایش جلوگیری به عمل می آورد.