طلسم تیم های ایرانی و حسرت حضور در نیمه نهایی / گزارش مهر از تاریخچه لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دیدارهای دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا هستیم. این پنجمین دوره مسابقات است که در چهار دوره گذشته به ترتیب تیم های العین امارات، الاتحاد عربستان و جونبوک موتورز کره جنوبی عناوین قهرمانی را از آن خود کرده اند که در این بین سهم تیم عربستانی دوبار قهرمانی در دوره های دوم و سوم بوده است.

آنچه با نگاه به جدول پرافتخار ترین تیم های لیگ قهرمانان به ذهن خطور می کند، جای خالی تیم های ایرانی است که حتی تا به امروز به مرحله نیمه نهایی نیز راه نیافته اند. تنها تیم پاس بوده که در سال 2005 می توانست به جمع چهار تیم برتر آسیا راه یابد اما با رقم خوردن یک تراژدی تلخ در ورزشگاه دستگردی مقابل العین شکست خورد و پرونده حضورش در لیگ قهرمانان آسیا بسته شد.

با هم نگاهی گذار خواهیم داشت به کارنامه حضور 9 تیم ایرانی در پنج دوره اخیر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا:

اولین دوره - فصل 2003

پرسپولیس و استقلال در اولین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا نماینده ایران بودند که در تقابل با تیم های آسیایی درهمان مرحله گروهی حذف شدند. در این دوره از مسابقات که به صورت متمرکز در کشورهای امارات، ازبکستان، چین و تایلند برگزار شد پرسپولیس در تاشکند مقابل پاختاکور ازبکستان راه به جایی نبرد و گرچه بر تیم های نیسا ترکمنستان و الطلبه عراق غلبه کرد اما از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی بازماند. استقلال نیز در امارات به العین و الهلال عربستان باخت تا با پیروزی بر السد بر جایگاه سوم گروه خود بایستد و از راهیابی به مرحله بعد بازماند.

دومین دوره - فصل 2004

این بار دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن به عنوان نمایندگان ایران به لیگ قهرمانی آسیا را پیدا کردند اما بدون کسب نتیجه لازم در مرحله گروهی از دور رقابت ها کنار رفتند. سپاهان در رقابتی میلیمتری با الاتحاد عربستان تنها به حکم تفاضل گل کمتر حذف شد اما ذوب آهن با شکست برابر پاختاکور شانس صعود را به نماینده ازبکستان سپرد.

سومین دوره - فصل 2005

پاس با قهرمانی در سومین دوره مسابقات لیگ برتر و سپاهان با دستیابی به عنوان نخست رقابت های جام حذفی نمایندگان فوتبال ایران در سومین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شدند. در این بین سپاهان در مرحله مقدماتی رقابت را به العین امارات واگذار کرد تا تمام امید فوتبال ایران به پاس باشد که در مرحله مقدماتی تیم های السالمیه کویت، الریان قطر و پلیس عراق را پشت سرگذاشته و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بود.

پاس در این مرحله به دیدار العین رفت و در حالیکه بازی رفت را با نتیجه تساوی یک بریک پشت سرگذاشته بود در بازی رفت از پس نماینده فوتبال امارات برنیامد و حذف شد.

دربازی برگشت پاس می توانست به راحتی با یک تساوی بدون گل راهی دور نیمه نهایی شود اما در نهایت با نتیجه تساوی 3 بر3 مقابل مهمان خود متوقف شد تا با توجه به قانون گل زده در خانه حریف از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماند.

در آن بازی پاس تا دقیقه 83 با نتیجه 3 بریک از مهمان خود پیش بود اما به ناگاه در کمتر دو دقیقه العین معجزه آسا توسط هلال سعید به 2 گل رسید و راهی دیداری نیمه نهایی شد.

چهارمین دوره - فصل 2006

درچهارمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فولاد خوزستان و صباباتری به نمایندگی از فوتبال کشورمان به مصاف تیم های آسیایی رفتند که حاصل کار آنها حذف در مرحله گروهی بود. فولاد در تقابل با تیم های القادسیه کویت، پاختاکور ازبکستان و الاتحاد سوریه به چیزی جز قعرنشینی گروه خود نرسید اما صباباتری در روز آخر دیدارهای مرحله گروهی بازی را به الکرامه سوریه واگذار کرد تا حریف سوری راهی دور بعد شود.

پنجمین دروه - فصل 2007

با حذف استقلال تمام امید فوتبال ایران به سپاهان بود تا شاید آبروی فوتبال ایران را حفظ کند. سپاهان توانست در مرحله مقدماتی سربلندانه از میدان رقابت با الشباب عربستان، العین امارات و الاتحاد سوریه جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی را به دست آورد تا در تقابل با کاوازاکی ژاپن برای شکستن طلسم ناکامی تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا تلاش کند. آیا این تیم می تواند طلسم شکنی کند؟

سپاهان که دیدار رفت برابر نماینده ژاپن را هفته گذشته با تساوی بدون گل در ورزشگاه فولادشهر به پایان برد ، ظهر امروز به وقت تهران باید در ژاپن به مصاف کاوازاکی برود تا در صورت کسب پیروزی برابر این تیم طلسم ناکامی تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا را بشکند.