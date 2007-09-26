درخواست آیسیسکو از یونسکو برای حمایت از نسخ خطی قدس

مفتی سابق مصر گفت: گستراندن سفره های رحمان به وسیله هر گروهی که مشخص نیست از چه راهی هزینه این سفره را به دست آورده اند، مجاز نیست.

مراسم افطاری باید با اموال حلال برگزار شود

دکتر نصر فرید واصل مفتی سابق مصر با اشاره به اینکه باید نیت گستراندن سفره های رحمان در ماه مبارک رمضان مشخص شود، گفت: باید تعیین شود شخصی که این سفره ها را برپا می کند، از در آمد حلال این کار را می کند یا حرام تا از نظر شرعی مشکلی ایجاد نکند.

وی با تأکید بر اینکه باید در این زمینه احکام خاصی صادر شود که افطار دادن به دیگران تنها با اموالی که حلال است، صورت گیرد، تصریح کرد: بر اساس شریعت، خدا کاری را که جز برای او اخلاص نداشته باشد، قبول نمی کند. از این رو این مسئله از اهمیت به سزایی برخوردار است .

نخستین رادیو قرآن تونس افتتاح شد

نخستین رادیوی تخصصی قرآن، در راستای اهتمام به مسائل قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان در تونس افتتاح شد. 90 درصد برنامه های این رادیو قرآن به نام " رادیو قرآن زیتون" به پخش تلاوت قرآن کریم اختصاص دارد.

بقیه برنامه های این رادیو بیان احادیث و سیره نبوی، پخش دعا و آموزش قواعد روخوانی و ترتیل قرآن است .این رادیو در چارچوب اشاعه اندیشه تسامح گرایانه اسلام همزمان با ماه مبارک رمضان افتتاح شد که با هدف اهتمام به امور قرآنی، توجه به دین اسلام، احیای شعائر دینی، تشویق بر اشاعه اندیشه اسلام، اشاعه ارزشهای صحیح اسلام، تسامح، همبستگی و اعتدال در ماه مبارک رمضان فعالیت می کندد.

افتتاح این رادیو فرصتی برای استفاده از برنامه های دینی و قرآنی است . برخی معتقدند که راه اندازی این رادیوی دینی از جدیدترین اقدامات دولت تونس برای اشاعه اندیشه اسلامی از طریق آموزه های قرآنی به شمار می رود.

کودکان معلول مسلمان با موازین اسلام آشنا می شوند

اداره دینی مسلمانان تاتارستان برنامه ای در نظر گرفته تا در ماه مبارک رمضان ضمن اطعام کودکان معلول مسلمان، آنها را با اصول اسلام و موازین آن آشنا کند.

رستم غاتاولین مدیر بخش فعالیتهای خیرخواهانه اداره دینی مسلمانان تاتارستان گفت: این بخش در ماه مبارک رمضان فعالیتهای خیرخواهانه ای را برای کودکان بی سرپرست، معلولان و عقب مانده انجام می دهد و در راستای ساماندهی آنها اقدام می کند.این فعالیتهای خیرخواهانه برای کودکان معلول مسلمان از 12 سپتامبر یعنی از اول ماه مبارک رمضان آغاز شده است که طی آن مسائل مختلفی چون اصول دین اسلام، ماه مبارک رمضان، قرآن کریم و سرودهای دینی برای آنها مورد بررسی قرار گرفت.



این در حالی است که برنامه های خاص کودکان از طریق داستان و شعر برای آنها گفته می شود تا جذابتر شده و به اجرای موازین اسلام گرایش بیشتری نشان دهند. فعالیتهای دیگری این ایام وعده های غذایی افطار به کودکان ناتوان و معلول و حتی بسیاری از خانواده های نیازمند است که تا پایان ماه رمضان ادامه دارد .

علمای مسلمان در سوئد برنامه های دینی اجرا می‌کنند

گروهی از علمای اسلامی دبی به منظور احیای شبهای ماه مبارک رمضان و ایراد سخنرانیهای دینی و مذهبی به برخی از شهرهای سوئد سفر می‌کنند.

عادل مرزوقی رئیس بخش ارشاد و توجیه اداره امور اسلامی و رئیس هیئت اعزامی به سوئد گفت: این هیئت به منظور اشاعه فرهنگ اسلام بر شیوه اعتدال و میانه روی و دعوت به سوی خدا به این کشور اعزام می‌شوند. این گروه با هدف ارشاد و توجیه دینی و انجام عمل خیر عازم سفر شده اند تا با مشارکت مسلمانان و اقلیتهای مسلمان سوئد از شبها و روزهای ماه مبارک رمضان بهترین بهره را ببرند.

این گروه با دعوت مرکز فرهنگ اسلامی شهر بورس سوئد به این کشور سفر می کنند، فعالیتهای این گروه در شهر بورس 5 روز خواهد بود. آنها برنامه‌های متعددی دارند و سپس برنامه‌های خود را در شهرهای دیگر اجرا می‌کنند. برنامه‌های این هیئت شامل سخنرانیهای دینی، دروس وعظ و ارشاد، نماز تراویح، خطبه نماز جمعه و همچنین پاسخ به سؤال و جوابهای حاضران و اقلیت مسلمان خواهد بود.

آیسیسکو از مرمت دستنوشته‌های تاریخی مسجدالاقصی حمایت می کند

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) ممانعت رژیم اشغالگر اسرائیل از ترمیم دستنوشته‌های اسلامی مسجدالاقصی را محکوم و حمایت خود را از ترمیم این نسخ خطی اسلامی اعلام کرد . آیسیسکو در بیانیه ای اقدام اخیر رژیم اشغالگر اسرائیل از ورود مواد شیمیایی لازم، تجهیزات مختلف و دستگاههای تخصصی برای ترمیم این دستنوشته ها و نگهداری آنها را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل سعی دارد تا دستنوشته های اسلامی را با هدف تعرض به هویت اسلامی و عربی مسلمانان در قدس از بین ببرد. این عمل با قوانین بین المللی در تعارض است و از سیاست نژادپرستانه اسرائیل پرده بر می دارد که سعی در یهودی سازی قدس و تعرض به میراث تمدن اسلامی دارد.

عثمان تویجری به سرعت نامه ای به کوئیچیرو ماتسورا دبیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ ملل متحد( یونسکو) ارسال کرد و از او خواست به عنوان سازمانی بین المللی از میراث انسانی حمایت کرده، بر اسرائیل فشار آورد تا مانع نگهداری و ترمیم دستنوشته های اسلامی در قدس شدهو به قوانین بین المللی احترام گذارد.

درخواست آیسیسکو از یونسکو برای حمایت از نسخ خطی قدس

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) از سازمان تربیت، علوم و فرهنگ ملل متحد (یونسکو) خواست تا مانع اقدامات اسرائیل در راستای عدم ترمیم دستنوشته های اسلامی در قدس شود زیرا آنها میراثی انسانی به شمار می روند.

دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری دبیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) طی نامه ای رسمی به کوئیچیرو ماتسورا دبیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ ملل متحد (یونسکو) از وی خواست تا با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از بین رفتن دستنوشته های اسلامی در قدس شود.

وی در ادامه از ماتسورا خواست تا اسرائیل را تشویق کند تا به اداره دستنوشته های اسلامی قدس اجازه دهد تا عملیات ترمیم و نگهداری این دستنوشته ها را که هر روز در معرض خطر قرار دارند، انجام دهند. این اقدامات در واقع هتک حرمت به حقوق بشر و مخالف با قوانین بین المللی است، از این رو باید با دخالت در تصمیم اسرائیل، حصار ممانعت از ترمیم دستنوشته های اسلامی را بردارد.



تأسیس صندوق آبادانی مسجدالاقصی راهکاری برای حمایت از این مکان مقدس و تاریخی است

پادشاه اردن در اولین گردهمایی شورای امنای صندوق آبادانی مسجدالاقصی و قبة الصخره با اشاره به اهمیت تأسیس این صندوق گفت: هدف از تأسیس این صندوق حمایت از مقدسات اسلامی شهر قدس است تا آبادانی و نگهداری از مسجدالاقصی با همه تجهیزات و ادوات و دستاوردهای معاصر صورت گیرد.

ملک عبدالله ثانی پادشاه اردن دوشنبه 2 مهر ماه در اولین گردهمایی شورای امنای صندوق آبادانی مسجدالاقصی و قبة الصخره که در اردن برگزار شد، با اشاره به اهداف تأسیس این صندوق اظهار داشت: همه کشورهای اسلامی برای حمایت از مقدسات اسلامی در شهر قدس باید آماده باشند، از این رو اردن نیز برای حمایت از مردم فلسطین آماده است، چرا که حمایت از مقدسات اسلامی در قدس بر عهده همه مسلمانان جهان قرار دارد.

وی که ریاست اولین گردهمایی شورای مذکور را به عهده دارد، تصریح کرد: هدف از تأسیس این صندوق حمایتهای لازم از مسجدالاقصی و مقدسات اسلامی شهر قدس است تا خدمت رسانی به مقدسات اسلامی شهر قدس به آسانی صورت گیرد.

پادشاه اردن هدف از تأسیس این صندوق را ادامه آبادانی و نگهداری از مسجدالاقصی با همه تجهیزات و ادوات و دستاوردهای معاصر خواند و گفت: حکومت اردن هزینه های آموزشگاه معماری حفظ میراث ایتالیا را به عهده گرفته است تا تحقیقات لازم بر روی آثار باستانی و تزئینی مسجدالاقصی و همچنین ترمیم و بازسازی آن انجام شود.

عدم نظارت عربستان بر مساجد این کشور مناقشه‌برانگیز شد

عدم نظارت اداره اوقاف و مساجد عربستان بر مساجد این کشور و تعیین نکردن امام مسجد برای یکی از مساجد نوساز، موجب شد فردی به دروغ خود را حافظ قرآن و امام مسجد معرفی و قرآن نماز تراویح را از طریق تلفن بخواند، این مسئله مناقشاتی را میان نمازگزاران برانگیخته و خواهان پیگیری این مسئله هستند.

به تازگی نمازگزاران یکی از مساجد استان " اسیاح" وابسته به منطقه قصیم عربستان مشاهده کردند که امام مسجد قرآن نماز تراویح را از طریق تلفن می خواند، از این رو خواستار بررسی این مسئله شدند. مسلمانان عربستان تا شب سوم ماه رمضان متوجه نشدند که امام مسجد قرآن را حفظ نبوده و آن را از طریق متن ضبط شده بر روی تلفن همراه خود شنیده و سپس تکرار می کند، اما یکی از نمازگزاران دید که وی دستش را به صورت غیرعادی به جیبش وارد و از آن خارج می کند و پس از دقت فهمید که او از طریق تلفن، قرآن می خواند.

جاسر عبدالرحمان مدیر بخش مساجد اداره اوقاف و مساجد عربستان گفت: امامی که قرآن را از طریق تلفن در نماز تراویح خوانده است، از سوی اداره اوقاف استان تعیین نشده بود. این مسجد نوساز است و هنوز مراحل پایانی آن به اتمام نرسیده و تاکنون هیچ امامی برای آن تعیین نشده است.

برخی دیگر بر این باور هستند که هدف تدبردر آیات الهی است و شنیدن صدای قاری مهم نیست، بنابراین می تواند با هر وسیله ای قرآن بخواند. همچنین بهره گیری از تکنولوژی معاصر اعم از تلفن یا هر وسیله دیگر نیاز به فتوای موثق دارد تا پس از این هیچ مشکلی پیش نیاید.

عده ای دیگر می گویند شاید این فرد صلاحیت نداشته باشد که به عنوان امام مسجد انتخاب شود و ما به او اقتدا کرده ایم.

برخی هم معتقدند که نیت نماز تراویح مهم است، اگر چه اداره اوقاف او را تعیین نکرده، اما مسجد را باز کرده و باعث شده تا مردم گردهم آمده و در این مکان نماز بخوانند.

عربستان استفاده از تلفن را در نماز تراویح ممنوع کرد

در پی استفاده یکی از امامان مسجد عربستان از تلفن همراه برای خواندن قرآن در نماز تراویح و برانگیختن مناقشه میان نمازگزاران اداره امور اسلامی عربستان اعلام کرد: از این پس استفاده از تلفن همراه در نماز تراویح ممنوع است و ائمه مساجد نمی توانند از این وسیله برای خواندن قرآن کریم استفاده کنند.

پس از اینکه امام مسجد استان " اسیاح" وابسته به مناطق قصیم عربستان قرآن نماز تراویح را از طریق تلفن همراه خواند، مناقشاتی را میان نمازگزاران بر انگیخت که شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر امور اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد عربستان روز گذشته در این زمینه تصمیمی اتخاذ کرد که به موجب آن مانع از قرآن خواندن ائمه مساجد از طریق تلفن در نماز تراویح می شود.

علی بن حمزه عمری استاد فقه اسلامی دانشگاه مکه در این باره گفت: تلفن همراه در واقع وسیله ای برای تذکر و یادآوری آیات به شمار می رود، اما برخی از علما و فقها معتقدند که حتی استفاه از قرآن نیز در نماز مکروه است، چه رسد به استفاده از تلفن همراه که تمرکز انسان را به هم می ریزد. زیرا منجر به حرکت بیش از حد نمازگزار می شود که مکروه است.

اما علی بن سعید غامدی استاد فقه دانشگاه اسلامی مدینه معتقد است که استفاده از تلفن و خواندن به وسیله آن در نماز از نظر شرع جایز است و در ادامه اظهار داشت: برخی از ائمه مساجد قرآن را از روی خود قرآن قرائت می کند، بنابراین هیچ تفاوتی ندارد که قرآن را از روی کتاب بخوانند یا از روی تلفن .

شیخ سامی بن عبدالعزیز الماجد استاد فقه و عضو هیئت علمی دانشکده شریعت دانشگاه عربستان یاد آور شد: ممانعت از سوی وزارت امور اسلامی عربستان با هدف ممانعت از خطا صورت گرفته است چرا که برخی از خطاها ممکن است در قرآنهای الکترونیکی وجود داشته باشد، مانند خطاهایی که در قرآن خط عثمانی وجود دارد و برخی از کلمات در آن موجود نیست.

وی گفت: استفاده از این دستگاهها باعث می شود امامان مسجد از حفظ قرآن کریم سرباز زنند، بنابراین تصمیم فوق منجر به حفظ قرآن از سوی آنها می شود. این مسئله سیاست شرعی است بیشتر از اینکه مخالف شرع باشد. یعنی تلاوت قرآن از طریق تلفن مانع شرعی ندارد.

مسجدالنبی ؛ گرفتار در ازدحام ناشی از بی‌نظمی

با فرا رسیدن رمضان ازدحام شدیدی در مسجدالنبی ایجاد شده و هزاران نفر از زائران را برای ورود به مسجد جهت ادای نماز و عبادت و حتی افطار با مشکل رو به رو کرده که عوامل مختلف از جمله دستفروشان و بی نظمی اتومبیلها به این ازدحام دامن زده است. اگر چه این خیابان ویژه حرکت عابران و پیاده روها است، اما برخی از تخلفات چون ورود غیر مجاز به این منطقه حتی آلودگی و تشنج ناشی از حریق یک اتومبیل به این ازدحام دامن زده است.

از سوی دیگر محله های تجاری و توقف اتومبیلها در کنار آنها منجر به آزار و اذیت زائران مسجدالنبی شده است، به گونه ای که بسیاری از کارشناسان عربستان این حالت را که موجب شلوغی خیابانها شده است با تکنولوژی معاصر در تعارض می بینند. این ازدحام علاوه بر اینکه ورود و خروج نمازگزاران را با مشکل رو به رو کرده، زمینه ای برای ایجاد حوادث ناگوار اعم از تصادفات حتی پدیده تکدی گری نیز شده است که در خلال موسم حج با افزایش زائران آنها نیز افزایش می یابند.

اگر چه اداره راهنمایی و رانندگی مدینه منع اجباری از ورود همه اتومبیلها حتی اتومبیلهای رسمی به منطقه مرکزی محیط به مسجدالنبی را 30 دقیقه قبل و 30 دقیقه پس از نماز اعلام کرده، اما همچنان ازدحام باقی مانده است. این در حالی است که اتومبیلهای اداره راهنمایی و رانندگی و نیروهای امنیتی نیز ایستاده اند تا حرکت اتومبیلها و مردم را تسریع کنند، اما ازدحام به قدری زیاد است که این تدابیر تأثیر چشمگیری ندارد. چرا که وجود دستفروشان و توقف مردم برای خرید به این شلوغی دامن زده است.

این پدیده اگر چه از نظر اجتماعی قابل تأمل است، اما از بعد سلامتی و بهداشتی نیز باید به آن توجه جدی شود، چرا که رئیس بخش پزشکی خانواده مدینه نسبت به این ازدحام هشدار داده و اعلام کرده است: این شلوغی حتی منجر به مرگ و میر بیماران قلبی خواهد شد و برای بیماران ریوی که از دارو استفاه می کنند نیز مضر بوده، موجب حالت خفگی در آنها شده و مشکلات تنفسی نیز ایجاد می کند.

تشریک مساعی میان ادیان مختلف احترام به حقوق بشر است

شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی سوریه در دیدار با هیئتی از بریتانیا همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و تشریک مساعی آنها را مورد تأکید قرار داد و فعالیتهای مشترک میان مسلمانان و مسیحیان را احترام به انسانیت انسان و حقوق بشر خواند. دکتر شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی سوریه با هیئتی از بریتانیا به ریاست کریسبن بلانت رئیس شورای تحکیم تفاهیم عربی بریتانیا دیدار و بر اهمیت گفتگوی ادیان تأکید کرد.

دکتر بدرالدین حسون ضرورت فعالیتهای مشترک میان اقلیت و اکثریت دینی یک جامعه را احترام به انسانیت انسان خواند و افزود: این عمل نه تنها فرصت به پیروان ادیان آسمانی دیگر می دهد، بلکه احترام به حقوق بشر را نیز در پی دارد، چرا که همه مردم را بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و رنگ مورد حمایت قرار می دهد. مسلمانان از نمونه های برجسته و بارزی هستند که بخوبی همزیستی مسالمت آمیز را نشان داده اند .

هیئتی بریتانیایی نیز ضمن اینکه ارزشهای میانه روی و اعتدال اسلام را مورد توجه قرار داد، تمدن اسلامی و فرهنگ غنی اسلام را تأثیرگذارترین تمدنهای انسانی خواند.

نمایشگاه "در پهنه تاریخ اسلام" در امارات برگزار می شود

نمایشگاه "در پهنه تاریخ اسلام " با ارائه دستاوردهای علمی و هنری مسلمانان در دوران اسلامی از سه شنبه 3 تا 12 مهر در امارات برگزار می شود. مجمع فرهنگی ابوظبی نمایشگاه " در پهنه تارخ اسلام" را در برگیرنده مجموعه ای منتخب و نادر از هنرهای اسلامی با هدف ارائه ارزشهای تسامح، همزیستی مسالمت آمیز و ارائه استعداد هنری و روح لطیف مسلمانان برگزار می کند.

در این نمایشگاه هنرهای مختلف مسلمانان در زمینه هایی که ابتکار و نوآوری نشان داده اند چون معماری، کاشیکاری، سفالگری، استفاده از هنرهای تزئینی بر روی شیشه، چوب، عاج، پارچه، دستنوشته های قرآنی و ادبی، صنعت جلد سازی، صنعت تجهیزات نجوم و علوم مختلف اعم از پزشکی و هندسه به نمایش در می آید. در واقع این نمایشگاه شاهکارهای هنرهای اسلامی که بر مکاتب هنری مختلف جهان تأثیرگذاشته اند را ارائه می دهد.

این نمایشگاه 5 هزار قطعه مختلف از هنرهای اسلامی که مهمترین آنها دستنوشته های اسلامی است را در کنار دستنوشته های علمی در زمینه علوم پزشکی، شیمی، نجوم، دستنوشته های ادبی، تاریخ، جغرافیا و جامعه شناسی نشان می دهد.

طی این نمایشگاه نحوه کار برخی از دستگاههای علمی و نجوم که علمای مسلمان در اوایل قرون اسلامی از آنها استفاده می کردند، نمونه هایی از صنایع شیشه سازی که طی قرنها تکامل یافت و مواد خامی که در تولیدات خاص از آن استفاده می شد، نمونه ای از فرشها، لباسها و وسایل زینتی زنان مسلمان در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.

4 قبرستان برای مسلمانان فنلاند ساخته می‌شود

با هدف پاسخگویی به بخشی از نیازهای مسلمانان، دولت فنلاند با ساخت 4 قبرستان برای مسلمانان این کشور موافقت کرد. این قبرستانها در شمال هلسینکی پایتخت فنلاند حدود 20 کیلومتر دورتر از شهر ساخته خواهند شد.

جواز ساخت این قبرستانها هفته گذشته با موافقت رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاند صادر شده است .این موافقت با پیگیری شورای مشاوره ای مسلمانان فنلاند و با حمایت و تعامل مستقیم با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور حاصل شد .

کتاب "شعرا در عصر نبوت " منتشر شد

کتاب "شعرا در عصر نبوت" تألیف غازی مختار طلیمان و عرفان اشقر در 656 صفحه از سوی انتشارات دار‌الفکر سوریه منتشر شده است. نویسندگان در این کتاب به تحلیل و بررسی شعر در عصر اسلام پرداخته و جنبشهای فرهنگی و شعری در اشعار شاعران و تأثیر اسلام بر آنها را مورد بررسی قرار می دهند.

این کتاب دارای چند بخش است که در بخش اول جوانب سیاسی، اجتماعی و دینی جامعه عرب پیش از اسلام بررسی می شود. مؤلفان در بخش دوم جامعه عرب در عصر پیامبر اکرم (ص) و خلفای راشدین را مورد بررسی قرار می دهند.

نویسندگان در بخش سوم موضع اسلام در برابر شعر را مطرح می کند. در بخشهای بعدی نقد شعر در دوران جاهلیت و اسلام، ویژگیهای نقدش شعر اسلامی، هدف از سرودن شعر در دوران نبوت و پس از آن مورد بررسی قرار می گیرد.