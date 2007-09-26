725 هزار دانش آموز خوزستانی با شیر رایگان تغذیه می شوند

غلامحسین درآسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اعتبار این طرح را 95 میلیارد اعلام کرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح در هر هفته سه وعده و در هر وعده یک پاکت شیر ۲۰۰سی سی در اختیار هردانش آموز قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، ۲۲۰هزار دانش آموز مربوط به مناطق محروم در طول ماه مبارک رمضان از مزایای تغذیه رایگان بهره مند خواهند شد.
درآسیایی خاطرنشان کرد: دانش آموزان تحت پوشش این طرح از تغذیه رایگان شامل میوه جات، تنقلات و انواع کیک و کلوچه بهره مند و علاوه بر تعذیه، انواع نوشت افزار و پوشاک نیز در اختیار آنان قرار میگیرد.
