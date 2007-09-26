۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۹

725 هزار دانش آموز خوزستانی با شیر رایگان تغذیه می شوند

اهواز - خبرگزار ی مهر: معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش خوزستان گفت: پس از پایان ماه مبارک رمضان طرح تغذیه دانش‌آموزان با شیر رایگان در همه مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی استان بین ‪ ۷۲۵‬هزار دانش ‌آموز اجرا می شود.

غلامحسین درآسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اعتبار این طرح را 95 میلیارد اعلام کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح در هر هفته سه وعده و در هر وعده یک پاکت شیر ‪ ۲۰۰‬سی سی در اختیار هردانش آموز قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، ‪ ۲۲۰‬هزار دانش آموز مربوط به مناطق محروم در طول ماه مبارک رمضان از مزایای تغذیه رایگان بهره مند خواهند شد.

درآسیایی خاطرنشان کرد: دانش آموزان تحت پوشش این طرح از تغذیه رایگان شامل میوه جات، تنقلات و انواع کیک و کلوچه بهره‌ مند و علاوه بر تعذیه، انواع نوشت افزار و پوشاک نیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

