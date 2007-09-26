نمی دانم این خبرها را از کجا می آورند / دوران بدنسازی اجازه بازی موثر را از من گرفته است

علی کریمی که صحبت هایش در مورد شایعات اخیر را از طریق مدیر برنامه هایش در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد ضمن بیان این مطلب افزود: با دیمیترو سرمربی القطر تفاهم زیادی دارم و دلیل تعویضم در دو بازی گذشته مشکل با این مربی یا مسائل فنی نیست بلکه از لحاظ بدنی دچار افت شده ام و هنوز به دوران اوج نرسیده ام.

وی اضافه کرد: به علت حضور درجام ملتهای آسیا در زمان بدنسازی تیم حضور نداشتم و پس از آن مسابقات هم برای مدتی استراحت کردم که این مسائل باعث شده است از لحاظ بدنی مشکل داشته باشم و نتوانم با تمام توان در خدمت القطر باشم.

هافبک ایرانی تیم فوتبال القطر همچنین تاکید کرد: مربی تیم به من اعلام کرده است که نباید فشار زیادی بیاورم تا مصدوم نشوم زیرا در این صورت باشگاه ضرر زیادی خواهد کرد. البته در شرایط فعلی در حال بدنسازی مجدد و انجام تمرینات ویژه هستم تا هرچه زودتر به شرایط ایده آل دست یابم.

وی در مورد مشکلات تیم القطر و کسب نتایج ضعیف در دو بازی ابتدایی فصل گفت: تیم القطر با مشکل کمبود بازیکن مواجه است که در خط دفاع این مساله بیشتر به چشم می خورد و مسئولان تیم هم به آن واقف هستند. در بعضی از بازی ها ما 12 نفربیشتر را در اختیار نداریم که همین مساله باعث نتیجه نگرفتن تیم در رقابت های فصل جاری شده است.

کریمی با بیان این مساله که به عنوان یک بازیکن حرفه ای تابع نظر باشگاه هستم، اظهار داشت: من با باشگاه قرارداد حرفه ای امضا کرده ام و اگر تخلفی انجام دهم با جریمه روبرو می شوم و در نهایت در صورت تکرار این مسائل، جریمه ها بیشتر شده و باید هرچه پول از باشگاه گرفته ام، پس بدهم.

هافبک ایرانی تیم فوتبال القطر درپایان گفت: با تمام این شرایط به قوانین باشگاه احترام می گذارم ولی متاسفانه انتشار اخبار حاشیه ای در روزنامه های داخلی به خارج از کشور هم رسیده است و نمی دانم این اخبار چگونه به ایران می رسد و این افراد از انتشار چنین خبرهایی به دنبال چه هستند. من هیچ مشکلی با مسئولان و کادر فنی القطر ندارم و با پایان دوران بدنسازی به شرایط ایده آل بازخواهم گشت.