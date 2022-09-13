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۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۳۴

استاندار گلستان:

رسوب گیری خلیج گرگان مستمر باشد

رسوب گیری خلیج گرگان مستمر باشد

بندرترکمن- استاندار گلستان با بیان این که خشک شدن خلیج گرگان تهدیدی برای کل کشور است، گفت: به دلیل رسوب گیر بودن منطقه باید لایروبی‌ها استمرار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بهره برداری از قرارگاه شهید لولایی با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در شهرستان ترکمن اظهارکرد: خشک شدن خلیج گرگان نه تنها تهدیدی برای گلستان که تهدیدی برای استان‌های مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و البته برای کل کشور محسوب می‌شود.

استاندار گلستان افزود: برای نجات بخشی خلیج گرگان ۱۶ اقدام تعریف شده و لایروبی کانال‌ها تنها اقدام نیست بلکه صدر اقدامات محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: یقیناً لایروبی و نجات بخشی خلیج گرگان باید منجر به توسعه طرح‌های گردشگری شود و طرح گردشگری جزیره آشوراده که ۲۲ هکتار در داخل جزیره و ۱۳۸ هکتار در سایت پشتیبان بندرترکمن باید از آن بهره مند شوند.

زنگانه از همراهی سازمان مدیریت بحران و تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای نجات خلیج گرگان تقدیر می‌کنیم و البته به دلیل رسوب گیر بودن منطقه باید لایروبی‌ها استمرار داشته باشد.

استاندار گلستان گفت: ما به دنبال تسهیل تبادل آب دریای خزر با خلیج گرگان هستیم.

وی بیان کرد: توجه به موضوعات آبخیزداری و آبخوانداری و همچنین زهکشی باید در مصوبات دور دوم سفرهای رییس جمهور مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 5589258

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