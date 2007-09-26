بارزمن، کارگردان فرانسوی کانادایی، درباره فیلم خود گفت: "این فیلمی درباره همزیستی با کسی است که رنج زندگی در اردوگاه کار اجباری درون اوست. نمی توانی تمام عمر خود را با داشتن این هراس در وجود خود بگذرانی، اما در عین حال تردیدی نیست که آن خاطرات بخشی از امروز ماست."
سوزان ساراندن و ماکس فن سیدو در صحنهای از فیلم "محاسبه احساسی"
"محاسبه احساسی" دومین فیلم سینمایی بارزمن است که فیلمهای تلویزیونی در کارنامه دارد. "وقت طلاست" اولین فیلم او سال 1992 اکران شد. کریستوفر پلامر، بازیگر کانادایی برنده جایزه امی و ماکس فن سیدو بازیگر سوئدی نامزد اسکار که بیشتر به خاطر همکاری با اینگمار برگمان، فیلمساز فقید سوئدی شهرت دارد، از دیگر بازیگران این فیلم هستند. "محاسبه احساسی" فیلم اختتامیه سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو بود که هفته پیش به پایان رسید.
روز دوشنبه فیلم "تجسد" به کارگردانی آناهی برنری درباره یک بازیگر زن پا به سن گذاشته فیلمهای درجه ب، در بخش مسابقه جشنواره سن سباستین نمایش داده شد. این فیلم با بازی سیلویا پرز اخیرا جایزه "خلاقیت هنری" جشنواره تورنتو را دریافت کرد. در بخش مسابقه جشنواره، 16 فیلم برای دریافت جایزه صدف طلایی با هم رقابت میکنند. جشنواره فیلم سن سباستین پنجشنبه گذشته با نمایش تریلر جنایی "قولهای شرقی" دیوید کراننبرگ آغاز شد و تا 29 سپتامبر (هفتم مهر) ادامه دارد.
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