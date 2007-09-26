دفاع مقدس در کرمان مستند سازی می شود

استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم اقدامات صورت گرفته برای حفظ ارزش ها و آثار دفاع مقدس، جای یک سند معتبر برای بیان عملکرد مردم و مسئولان استان کرمان در این زمینه خالی است.
محمد رئوفی نژاد با اشاره به حضور گسترده مردم استان کرمان در دفاع مقدس افزود: این اقدامات باید به صورت یک مدرک قابل ارائه تهیه شود و به عنوان یک سند تاریخی در دسترس محققان و علاقمندان قرار گیرد.
رئوفی نژاد بابیان این که اعتبار لازم برای مستند سازی دفاع مقدس در کرمان اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: اسناد قابل توجهی در طول دفاع مقدس وجود دارد و نشانگر افتخار و عملکرد استان کرمان در دفاع مقدس است که در این دایره المعارف گردآوری خواهد شد.
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