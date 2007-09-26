دفاع مقدس در کرمان مستند سازی می شود

استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : به رغم اقدامات صورت گرفته برای حفظ ارزش ها و آثار دفاع مقدس، جای یک سند معتبر برای بیان عملکرد مردم و مسئولان استان کرمان در این زمینه خالی است .

محمد رئوفی نژاد با اشاره به حضور گسترده مردم استان کرمان در دفاع مقدس افزود : این اقدامات باید به صورت یک مدرک قابل ارائه تهیه شود و به عنوان یک سند تاریخی در دسترس محققان و علاقمندان قرار گیرد.