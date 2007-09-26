حماس پیشنهاد اسرائیل درباره مبادله گلعاد شالیت را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، "فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس در این زمینه به خبرنگاران گفت : رژیم اشغالگر اسرائیل با این پیشنهاد قصد دارد موضوعات مختلف را با یکدیگر درهم آمیزد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده گلعاد شالیت با آزادی اسرای فلسطینی(اسرای پیشنهادی حماس که اسامی آنها قبلا در اختیار مصر قرار گرفته بود) مرتبط است.

برهوم افزود: رژیم صهیونیستی تلاش می کند با مانع تراشی و به تاخیر انداختن مبادله اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت؛ از مسئولیت آزادی اسرای فلسطینی فرار کند.

وی گفت : آزادی اسرای فلسطینی پیشنهاد شده حماس با گلعاد شالیت یک موضوع و آزادی تمام اسرای فلسطینی از جمله مروان البرغوثی موضوعی دیگر به شمار می رود.

لازم به ذکر است بنیامین بن الیعازر وزیر امور زیربنایی رژیم اسرائیل پس از ارائه پیشنهاد خود گفته بود: البرغوثی از نظر ما مجرم است، اما یاسر عرفات رئیس پیشین تشکیلات خودگردان نیز کمتر از وی مجرم نبود، ولی این امر سبب نشد تا اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل دست خود را به سوی وی دراز نکند.

ارتش رژیم صهیونیستی مروان البرغوثی را در سال 2002 میلادی بازداشت کرد و وی در سال 2004 میلادی به اتهام دست داشتن در چهار عملیات ضد اسرائیلی به حبس ابد محکوم شد.

گلعاد شالیت نیز در ژوئن سال 2006 میلادی به اسارت اعضای گردانهای قسام شاخه نظامی حماس درآمد و حماس فهرست 350 اسیر فلسطینی را برای آزادی در مقابل شالیت از طریق مصر به رژیم اسرائیل داده، اما این رژیم تا کنون با درخواست حماس مخالفت کرده است.

