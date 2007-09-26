پیگیری 14 پرونده بین المللی استرداد اموال تاریخی

امید غنمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پرونده ها ، افزود: 5 پرونده بین المللی قضایی است که ایران برای بازگرداندن آنها ابتدا سعی می کند از طریق دیپلماتیک این کار را انجام دهد و البته وکیل نیز در نظر گرفته خواهد شد.

وی به همکاری یونسکو در این زمینه اشاره کرد و گفت: پس از ایجاد مشکل سازمان موضوع را به یونسکو اطلاع می دهد و براساس قوانین بین اللمی خواهان همکاری آن می شود .

مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری درخصوص پرونده الواح هخامنشی نیز ، تاکید کرد : آخرین حکم این الواح توقیف بوده وهمچنان در دانشگاه شیکاگو نگهداری می شوند.

غنمی گفت: الواح گلی در موسسه شرق شناسی دانشگاه در حال مطالعه هستند و مشکلی نیز برای آنها ایجاد نشده است، همچنین زمان تشکیل دادگاه نیز مشخص نیست.