مایکروسافت موتور جستجوی خود را به روز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، Microsoft Live Search (مایکروسافت جستجوی زنده) عنوان جدید موتور جستجوی معروف "ام اس ان" است که با عملکردهای جدیدی از جمله اتصال سه بعدی برای مرورگر فایرفاکس، بهبود "فیدهای RSS"، ارزیابی و اصلاح اعلانات اقتصادی و سرویس Maps غنی شده است.

سرویس ارزیابی و اصلاح اعلانات اقتصادی به خصوص برای استفاده شرکت هایی مناسب است که در بخش املاک و مستغلات و ساختمان سازی کار می کنند.

عملکرد Feed Rss که از GeoRSS به عنوان استاندارد حمایت می کند، می تواند به روی دنیای جدیدی از توانایی ها و عملکردهایی برای کاربران "آر اس اس خوان" گشوده شود.

در حقیقت گوگل نیز امکان رویت فیدهای "ژئو آر اس اس" را نه تنها در نتایج سنتی جستجو بلکه در سرویس Google Maps فراهم کرده است.

براساس گزارش وب نیوز، همچنین مایکروسافت در ادامه مبارزه با گوگل برای کنترل وب، در خصوص خرید 5 درصد از سایت شبکه اجتماعی Facebook اعلام آمادگی کرده است.

Facebook تا آگوست سال جاری 3/69 میلیون بازدیدکننده داشته که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال 2006 با 348 درصد رشد مواجه بوده است.

این سایت در سال 2004 راه اندازی شد و پس از فاز اول که تنها دانشجویان دانشگاه هاروارد امکان ورود به آن را داشتند، تبدیل به یکی از سایت های محبوب در دنیای دانشگاهی شد.