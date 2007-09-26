رسانه های ورزشی دو قطبی هستند

مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در شرایطی که فوتبال ما از حالت دو قطبی خارج شده است، متاسفانه رسانه ها هنوز دو قطبی هستند و بیشتر اخباررسانه ها و حتی رسانه ملی به دو تیم پایتخت اختصاص یافته است .

حمید نیک نفس افزود : به رغم باخت به ملوان، بازیکنان تیم ما از هواداران تیم تقدیر کردند و با احترام به هواداران زمین بازی را ترک کردند که در سایر تیمهای شهرستانی نیز این اقدامات فرهنگی دیده می شود، اما متاسفانه رسانه های ما به حاشیه های مخرب دو تیم پایتخت می پردازند و کوچکترین نشانه ای از اقدامات فرهنگی خوب سایر تیم ها در رسانه ها نیست که با این شرایط برای تحقق اقدامات فرهنگی فوتبالمان فاصله زیادی داریم .

وی عنوان کرد : تیم فوتبال صنعت مس کرمان باید زودتر از این ها به لیگ برتر صعود می کرد و حضور 9 ساله تیم ما در رقابت های لیگ دسته اول اشتباهی تاریخی بود .

نیک نفس خاطرنشان کرد : در فوتبال استان کرمان استعدادهایی وجود داشته که به واسطه مدیریت ناصحیح از بین رفت و کرمان 9 سال در لیگ دسته اول ماند .

وی یادآور شد : به طور قطع اگر تیم ما زودتر به رقابت های لیگ برتر صعود می کرد در حال حاضر مجبور نبودیم به دلیل نداشتن استادیوم مجهز دیدارهایمان را در بم برگزار کنیم .