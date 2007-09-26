تدوین آیین نامه و تعیین اعضای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی در هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده (32)قانون تجارت الکترونیکی _ مصوب سال 1382 – را تصویب و به موجب آن شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی و اعضای آن راتعیین کرد .

بر این اساس شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیر ساخت کلید عمومی کشور مرکب از وزیر بازرگانی یا معاون ذی ربط وی (به عنوان رئیس)، معاونان ذی ربط وزیر دادگستری ، وزیر اطلاعات ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ورئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وسازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، دبیران شورای عالی انفورماتیک وشورای عالی فناوری اطلاعات ، یک تا سه نفر مشاوره خبره با پیشنهاد رئیس و تایید اکثریت سایر اعضای شورا و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا ( بدون حق رای ) تشکیل می شود .

همچنین به منظور صدور و تایید و حفاظت گواهی ها و امضاهای الکترونیکی که کاربرد اصلی را در تجارت الکترونیکی دارند ، بر اساس این آیین نامه مراکز ریشه و میانی صدور و دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی تاسیس خواهند شد که وظیفه ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی و دریافت و تایید و حفاظت امضاهای الکترونیکی را برعهده دارند .

شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی از سوی دولت موظف شده است اقداماتی مانند بررسی سیاست‌های کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیر ساخت کلید عمومی کشور و ارائه آن جهت تصویب به شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، صدور مجوز ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه ، تصویب و به روز رسانی سیاستها و دستور العمل‌ گواهی مراکز ریشه و میانی ، تصویب استاندارد‌ها ،‌رویه‌ها و دستور العمل‌های اجرای گواهی الکترونیکی ،ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ کننده در مورد فعالیت‌حوزه‌های گوناگون اجرایی برای ارایه خدمات رایانه‌ای صدور گواهی مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هر گونه تفسیر یا کاربردپذیری مفاد سیاست‌های گواهی ریشه و میانی ، ونظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و در صورت لزوم لغو مجوز آنها را انجام دهد .

دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در چند سطح به این شرح تعیین شده اند : مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می نمایدو وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد ؛ البته سیستم بانکی می تواند با اخذ مجوز از شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد کند .

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه ،‌مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می دهد .و دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال در خواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی ها و سایر امور مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آنها را امضا نموده است اقدام می نماید .