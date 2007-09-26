۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

6 انجمن از عرصه های منابع طبیعی زرند حمایت می کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی زرند از تشکیل شش انجمن حمایت از عرصه های منابع طبیعی در شهرستان زرند خبر داد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شش انجمن حمایت از عرصه های منابع طبیعی در شهرستان زرند به منظور حمایت از عرضه های منابع طبیعی در وسعت بیش از 700 هزار هکتار در مناطق مختلف شهرستان زرند تشکیل شده است.

علی محمدی خاطرنشان کرد: این تعداد انجمن محلی، مناطقی از جمله باب تنگل، درب سنجدونیه، درب آدمی، فرج آباد، جلال آباد و تاج آباد این شهرستان را تحت پوشش خود قرار داده است.

محمدی یادآور شد: هدف از تشکیل این انجمن ها آشنایی جامعه محلی روستایی برای حفاظت و نگهداری از عرصه های منابع طبیعی است.

وی عنوان کرد: جلوگیری از فرسایش و هدر رفت خاک و تغذیه سفره های زیرزمینی از دیگر اهداف تشکیل این انجمن هاست.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند با اشاره به برگزاری کلاس های توجیهی با هدف تشریح وظایف این انجمن ها در این مناطق بیان داشت: در سال گذشته نیز 10 انجمن محلی حمایت از عرصه های منابع طبیعی در این شهرستان تشکیل شد که شهرستان زرند رتبه اول در سطح استان کرمان را به خود اختصاص داده است.

