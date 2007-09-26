به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردارنبی ‌الله حیدری به ‌مناسبت هفته ‌دفاع مقدس درجمع سربازان ستاد فرماندهی ‌انتظامی این استان در اراک گفت: سربازان نقش اثرگذاری در دوران هشت سال دفاع مقدس داشتند و نقش سربازان در این دوران کمتر از نیروهای کادر و نظامی نبود.

وی بیان کرد: سربازان در زمان جنگ، لحظه ‌ای حاضر به ترک خاک ریزها و عقب نشینی نبودند تا جایی که شربت شهادت را می‌نوشیدند.

سردار حیدری اظهار داشت: امروز عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون شهدا است که در آن همه نیروهای مسلح سهیم هستند.

وی با بیان اینکه برگزاری یادواره و گنگره های شهدا زمینه ساز ترویج و گسترش فرهنگ شهادت در جامعه می شود، اضافه کرد: نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در گرو تبلیغات مناسب است.

حیدری عنوان کرد: پس ‌از پیروزی انقلاب، دشمنان اسلام و انقلاب که در مقابل اراده آهنین ملت و جوانان این مرز و بوم شکست خورده بودند، نوکر دست نشانده خود صدام ملعون را با تجهیز انواع سلاحهای کشنده روانه این سرزمین مقدس نمودند، اما آنها بار دیگر از جوانان دلیر و شجاع این کشور شکست خوردند.