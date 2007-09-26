انجمن کلیمیان اهانت رئیس دانشگاه کلمبیا به رئیس جمهور را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که به امضای موریس معتمد نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، سیامک مره صدق رئیس انجمن کلیمیان تهران، جاوید خان داداش رئیس انجمن کلیمیان شیراز، صیون ماه گرفته رئیس انجمن کلیمیان اصفهان، فریدون قهرمانی رئیس انجمن کلیمیان کرمانشاه رسیده ، آمده است: اغتشاشات و نا آرامی ها و رفتار خارج از نزاکتی که توسط برخی از مدعیان آزادی بیان و دموکراسی در جریان سفر ریاست جمهوری ایران رخ داد بار دیگر ثابت کرد که مدعیان ظاهری آزادی بیان و دموکراسی به کاربرد ابزاری این مفاهیم بسنده کرده اند.

بدیهی است، هر گونه آشوب و ایجاد تنش با دیدگاه های یهودیت نبوی همخوانی ندارد و یهودیان براساس تعالیم حضرت موسی اعتقاد دارند که باید در فضایی سالم، آرام و به دور از هر گونه تشنج به گفتگو نشست.

از آنجا که این رفتار این بار متوجه ریاست جمهوری ایران شده است که به لحاظ حقوقی نماینده مردم ایران محسوب می شود کلیمیان ایران این بی نزاکتی ها و خود رایی ها را شدیدا محکوم می کنند و بر اعتقاد راسخ نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد تلاش برای ایجاد صلحی عادلانه در جهان اصرار می ورزند.