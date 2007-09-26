جشنواره شعر زنان در کرمان برگزار می شود

مدیر کل حوزه امور بانوان استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : جشنواره شعر زنان برای اولین بار سال جاری در استان کرمان برگزار می شود .

رویا دیوان بیگی تصریح کرد : این جشنواره با توجه به استعداد های فراوان زنان در زمینه ادبیات و شعر برگزار می شود و درپایان جشنواره برگزیده شعر های ارائه شده زنان در قالب کتاب چاپ و منتشر می شود .

دیوان بیگی خاطر نشان کرد : زنان در استان کرمان با مشکلات فراوانی مواجه هستند که می توان از مشکلات جسمانی، کمبود مواد مغذی بانوان، پوکی استخوان و افزایش میزان طلاق یاد کرد .