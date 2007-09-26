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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

جشنواره شعر زنان در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حوزه امور بانوان استاندار کرمان از برگزاری جشنواره شعر زنان در کرمان خبر داد.

مدیر کل حوزه امور بانوان استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: جشنواره شعر زنان برای اولین بار سال جاری در استان کرمان برگزار می شود.

رویا دیوان بیگی تصریح کرد: این جشنواره با توجه به استعداد های فراوان زنان در زمینه ادبیات و شعر برگزار می شود و درپایان جشنواره برگزیده شعر های ارائه شده زنان در قالب کتاب چاپ و منتشر می شود.

دیوان بیگی خاطر نشان کرد: زنان در استان کرمان با مشکلات فراوانی مواجه هستند که می توان از مشکلات جسمانی، کمبود مواد مغذی بانوان، پوکی استخوان و افزایش میزان طلاق یاد کرد.

مشاور استاندار کرمان یادآور شد: چهار کمیته تخصصی در امور بانوان با نمایندگی رؤسای سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان راه اندازی شده است که اجرای طرح های مختلف درباره بررسی وضعیت سلامتی جسمانی از جمله غربالگری سرطان سینه در بانوان هم اکنون در بسیاری از دستگاه های اجرایی استان کرمان آغاز شده است.

 

کد مطلب 558966

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