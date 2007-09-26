جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد استعمال دخانیات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه سن گالکانو در رم در بررسی های خود نشان دادند که نه تنها پیری و افزایش سن موجب چروکیدگی پوست می شود، بلکه استعمال دخانیات هم مسئول یک نوع آسیب پوستی است که "آکنه سیگاری ها" نام گرفته است.

نتایج این تحقیقات که در مجله The British Journal of Dermatology منتشر شده است، نشان می دهد جوش های پوستی 12 تا 14درصد از زنان بزرگسال التهاب هایی را در منطقه چانه و زیر فک ایجاد می کند.

این جوش ها در اثر اختلالات هورمونی به وجود می آیند اما اکنون این بررسی ها نشان می دهد که علت اصلی ایجاد نوع دیگری از این جوش ها که غیر التهابی است مصرف دخانیات است.

این دانشمندان با بررسی هزار زن بین 25 تا 50 سال کشف کردند که در 41 درصد از سیگاری ها این جوش ها وجود دارد. این در حالی است که تنها در 10 درصد غیرسیگاری ها این جوش ها دیده می شود.

در 91 درصد از موارد گروه اول جوش ها به شکل غیرالتهابی بروز می یابد و تنها در 10 درصد از افراد گروه دوم جوش های غیرالتهابی دیده می شود.

این دانشمندان در توضیح ارتباط استعمال دخانیات با جوش های آکنه توضیح دادند که نیکوتین توانایی تراکم سلولهای سطحی پوست و همچنین ترکیبات آنتی اکسیدان ها را تغییر می دهد. به این ترتیب در صورت بزرگسالان سیگاری جوش های غیر الهتابی شبیه به جای جراحت ایجاد می شود.

گام بعدی این محققان بررسی نقش دخانیات و نیکوتین روی سلولهای پوست از طریق بررسی های آزمایشگاهی و مقایسه نتایج آن با تحقیقات بالینی است.