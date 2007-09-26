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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

ادای احترام حداد عادل به چه گوارا

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور فرزندان "چه‌گوارا" در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: امید است فرزندان وی پیام دوستی و مودت ملت ایران را به کشور خود منتقل کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل اظهار داشت: امروز میزبان فرزندان چه گوارا هستیم و برای تجلیل از مبارزات چه گوارا این عزیزان را به ایران دعوت کرده ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران مراتب احترام خود را به این مبارزه نستوه ملت های آمریکای لاتین اعلام می کند.

حداد عادل ادامه داد: ما ضمن ابراز همدردی خود با ملت کوبا در خصوص زندانی بودن 5 نفر از مبارزان کوبایی که 9 سال است زندانی هستند، این اقدام را محکوم می کنیم.

رئیس مجلس بر حسن روابط ایران با ملت های آزادیخواه جهان از جمله ملت ایران وکوبا تاکید کرد و اظهار داشت: امیدواریم فرزندان چه گوارا پیام دوستی و مودت ملت ایران را به کشور خود بازگردانند.

کد مطلب 558979

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