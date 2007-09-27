گیتس خواستار افزایش بودجه برای جنگهای عراق و افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این درخواست " رابرت گیتس" مبلغ درخواستی بودجه جنگ دولت بوش را در سال 2008 به رقم نزدیک به 190 میلیارد دلار می رساند و این بالاترین رقمی است که برای این جنگها در یک سال در نظر گرفته می شود.

این درخواست پس از آن مطرح شد که ژنرال "جرج کیسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و فرمانده سابق آمریکا درعراق به قانونگذاران آمریکایی هشدار داد که ارتش به شکل خطرناکی و در نتیجه عملیاتهای جنگی کنونی تحت فشار قرار دارد و درپاسخ به یک درگیری مهم در مکانهای دیگر احتمالا با مشکل روبرو خواهد شد.

کیسی تصریح کرد:" قدرت ما در نتیجه جنگ کنونی تحلیل رفته و نمی توانیم نیروهای آماده را به سرعت آنچه که برای دیگر وقایع احتمالی لازم است، فراهم کنیم."

به گفته سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا، بودجه درخواستی جنگ دولت آمریکا ، هزینه جنگ را در سال جاری تا نزدیک به 15 درصد افزایش می دهد و هزینه کلی این دو جنگ را از 11 سپتامبر سال 2001 تاکنون به بیش از 800 میلیارد دلار می رساند.