رئیس شورای شهر قم از مسئولان استانی انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد آتش ‌زر شب گذشته در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات شورا و شهرداری قم در خصوص رفع مشکلات زائران مسجد مقدس جمکران در ایام نیمه شعبان گفت: در این ایام، شورا و مجموعه شهرداری با هزینه‌ های فراوان مشکلات زائران را رفع کرده است.



وی خاطرنشان کرد: شهرداری قم با آماده باش کامل نیرو‌های خود و به کار گیری تمام تجهیزات شهرداری، اجازه کوچکترین بروز مشکل برای زائران را نداد.



رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه شورای اداری اخیر استان قم در مسجد مقدس جمکران عنوان کرد: در این جلسه از تمامی دستگاه‌ ها و نهاد‌های استان تجلیل شد اما متأسفانه از شورا و مجموعه شهرداری هیچ‌ گونه تقدیری به‌عمل نیامد.



وی بیان داشت: اگر قرار بود از کسی تقدیر شود باید از شورا و شهرداری به ‌دلیل خدمات فراوانی که انجام داده است تقدیر می‌شد.



حجت الاسلام آتش زر یادآور شد: این گله به این معنا نیست که شورا و شهرداری محتاج تقدیر هستند، اما تقدیر باعث می‌شود تا کارها برای سال‌های آینده بهتر انجام شود.