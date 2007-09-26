جنگ تحمیلی صدور تفکر بسیجی به جهانیان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی یوسفعلی زاده شب گذشته در مراسم افتتاحیه پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهداء اداره کل اوقاف وامور خیریه خراسان شمالی افزود: تفکر بسیجی تفکر مهدی موعود (عج) و تفکر مهدویت و معنویت است.

وی با بیان اینکه در این دوران مهر بی لیاقتی و بی کفایتی به افراد قدرت طلب می خورد زیرا طرافداران آقا امام زمان (عج) بی شمارند، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس یکی از دستاوردهای انسان های متقی است.

یوسفعلی زاده اذعان داشت : امروزه تفکر بسیجی عاشورائی مرزهای ایران اسلامی را درنوردیده است و علاوه بر نهادینه کردن این تفکر در اقصی نقاط کشور به مناطق تحت سلطه ستم ستیزان نیزصادر شده است.

وی اظهار داشت: رزمندگان کفر ستیز با پیشه کردن تقوای الهی و با عمل به فرامین خداوند منان وامام راحل و کسب معنویت در میدان های نبرد توانستند برگ زرینی را در تاریخ سراسر ایران اسلامی ثبت کنند.

یوسفعلی زاده با اذعان براینکه کسی امروزه معترض تقوا پیشگی رزمندگان دفاع مقدس نیست، خاطر نشان کرد: برای عبور از مرز پرستی و لجن زار دنیا و ورود به عرصه متقین، صابرین، مجاهدین و شاکرین کسب تقوا الهی یک گذرگاه است.

وی با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی معمولا طرفداران دو تفکر در کنار هم حضور دارند، گفت: عده ای از تفکرات طرفدار تفکر بسیجی عاشورائی و سربازان آقا امام زمان (عج) و دارای تفکر انتظار سازنده برای فرج امام زمان (عج)هستند.

این مسئول عنوان کرد:عدهای هم افراد منفعلی هستند و در کناره های میدان راه می روند و کم عمل هستند و هنگام ادای تکلیف شانه خالی می کنند و در فرصتها به فکر منافع خویش و کسب قدر ت بیشتر هستند.

وی با اشاره به اینکه امروزه مردم دنیا تشنه تفکر اسلام ناب محمدی هستند، تصریح کرد: رئیس جمهور عدالت گسترمان در مصاحبه خود به خبرنگار امریکا گفت بوش یک نماینده معرفی کند ایران نیز یک نماینده به هر کجا که شما تعیین می کنید می فرستد تا با هم به مذاکره بنشینند.

یوسفعلی زاده در خصوص انرژی هسته ای اظهار داشت: عده ای معتقدند که انرژی هسته ای و دستاوردهایش آنقدر نمی ارزد که خود را با امریکا در گیر کنیم و تفکری دیگر معتقدند که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و تسلیم از دستیابی بر این دانش هسته ای توهین به آحاد ملت است.

وی با بیان اینکه در همه زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی و... این دو تفکر وجود دارد و با

اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: در سراسر دنیا مقابل به مثل، فرمول تثبیت عزت و اقتدار ملی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نیز ضمن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار امیدواری کرد: با افتتاح این پایگاه باید خدوم و سربازان همیشگی اقا امام زمان (عج) باشیم و بتوانیم به وظیفه اصلی خود در راستای تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران عمل کنیم .

محمود نجاتی مقدم عنوان کرد: اداره کل اوقاف منتصب به آقا امام حسین (ع) است و ما نوکران این امام بزرگوار هستیم و امانت داران موقوفات نیک اندیشان واقف هستیم.

وی تصریح کرد : امیدواریم بتوانیم در راستای نشر اهداف عالیه اسلامی و علوم قرآنی و بحث وقف، توشه ایی برای آخرت خود ذخیره کنیم.

این مراسم با اطعام روزه داران و قراعت دعای توسل توسط مداح اهل بیت به پایان رسید و آقای محمود نجاتی مقدم فرمانده پایگاه مقاومت بسیج این نهاد منصوب و معرفی شد.