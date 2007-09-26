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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

/ اختصاصی مهر /

لوزانو از تیم ملی فوتسال اسپانیا کناره گیری کرد

لوزانو از تیم ملی فوتسال اسپانیا کناره گیری کرد

خاویر لوزانو سرمربی تیم ملی فوتسال اسپانیا از سمت خود در این تیم کناره گیری کرد و هدایت تیم فوتسال رئال مادرید را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، خاویر لوزانو سرمربی تیم ملی فوتسال اسپانیا که همراه این تیم سه بار عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال اروپا را به دست آورده است از سمت خود استعفا داد.

این مربی نامدار که جز بهترین های فوتسال دنیاست با کناره گیری از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتسال اسپانیا به عنوان مدرس فیفا مشغول به کار خواهد شد و در عین حال هدایت تیم فوتسال رئال مادرید را نیز برعهده خواهد گرفت.

مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اسپانیا به دنبال کناره گیری لوزانو، وننسیو لوپز سرمربی تیم فوتسال آتوس لوبله را به عنوان جانشین وی منصوب کرده اند.

کد مطلب 558987

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