یوسف کرمی به دنبال دومین حضور در المپیک

یوسف کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون وضعیت جسمانی خود گفت: تمرینات خوب و منظمی را در طول اردوهای تیم ملی پشت سرگذاشتم و علی رغم اینکه از ناحیه پا مقداری احساس درد دارم ولی به جرات می توان گفت که در آمادگی بسیارخوبی قرار دارم و تنها به کسب مدال و کسب مجوز حضور در المپیک فکر می کنم.

وی ادامه داد: متاسفانه پیرامون من حرف و حدیث فراوان بود. در کنار این موضوع انتظار بالای مسئولان برای کسب سهمیه برا هم باید اضافه کرد. همین عوامل ضمن اینکه انگیزه ام را دو چندان می کند استرسم را نیز بالا می برد که امیدوارم در منچستر با کسب سهمیه جواب منتقدین را بدهم.

کرمی در مورد شناخت از رقبایش گفت: در وزن من کره جنوبی نماینده ندارد ولی حریفان سرسخت و شناخته شده دیگری دارم که برای رسیدن به سکو باید از سد آنها بگذرم. تمام آنها را می شناسم و می دانم که چگونه مبارزه می کنند و شگرد آنها چیست . در تمرینات هم با مربیان روی همین مسائل فنی کار کارده ایم. یک نکته مهم نیز شناخت رقبا از من است که باید در مبارزه با آنها بیشتر هوشیار باشم.

هرچند کرمی نامی از رقبای خود نبرد ولی باید از " استیون لوپز" از آمریکا که دو طلا از المپیک های سیدنی و آتن و 4 طلا از رقابتهای جهانی در سالهای 2001 تا 2007 را در کارنامه دارد به عنوان شاخص ترین و مهمترین آنها یاد کنیم که البته خیلی امیدواریم در قرعه کشی با کرمی همگروه نشود.

در کنار لوپز باید از بحری "تانریکلو"، "سباستین میچود" از کانادا، "تات بالرس" از مجارستان، "آرمان گیلیمانوف"از قزاقستان ، "مایکل بروت" از فرانسه ، "مائوروسارمینتو" از ایتالیا، "پاتریک استیون" از هلند، " گابریل" از مکزیک به عنوان دیگر رقبای شاخص کرمی در منچستر یاد کنیم.

کرمی بسیاری از این نفرات را بارها شکست داده و در منچستر هم توانایی شکست دوباره آنها را نیز دارد که امیدواریم با بهره گیری از توان فنی بالا و قدرت بدنی مثالزدنی بتواند دوباره او را درالمپیک ببینیم.