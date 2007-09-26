پیکر حسین ابراهیمی تشییع شد / صدمین اثر الوند رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در سخنانی گفت: ابراهیمی (الوند) عمر طولانی نکرد اما پر بیراه نیست اگر او را پدر ادبیات کودک در حوزه ترجمه بنامیم و بخوانیم و این تنها به دلیل کثرت آثاری که او در مدت زمان کوتاه زندگی خویش تولید کرد نیست بلکه او یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ما بود.

وی افزود: از هنگامی که نخستین اثرش را با همکاری اقلیدی منتشر کرد تا نوروز امسال که آخرین اثرش را چاپ کرد، او را از نزدیک می شناختم. او به نظم فردی استوار، مقاوم، پایدار و پابرجا بود و همیشه از کتاب ها و برنامه های کاری آینده اش می گفت.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: الوند مساله ترجمه را پیگیری کرد و محصول کنونی کار او تنها مجموعه آثار ترجمه شده اش نیست بلکه برای همه مترجمان حوزه ادبیات کودک و نوجوان همچون پدری دلسوز این مجموعه آثار را گردآوری و به عنوان مشاوری دلسوز از تاریخ و هویت این سرزمین دفاع می کرد.

مسجدجامعی ادامه داد: گفتگوهای صمیمانه ای که با نویسندگان انجام می داد و زاویه نگاهی که پیگیری می کرد، از جمله مجموعه هایی بود که او به زحمت از مرکز ترجمه فراهم می کرد و همکارانش نیز ایده های بلند او را پیگیری می کردند. امیدوارم پس از مرگ او هرچه بیشتر شاهد شکوفایی حوزه ترجمه ادبیات کودک و نوجوان باشیم.

پیش از سخنان مسجدجامعی، مهدی حجوانی نویسنده کودک و نوجوان و از همکاران حسین ابراهیمی الوند در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نیز در سخنانی یاد او را گرامی داشت.

محمود برآبادی از دیگر نویسندگان کودک و نوجوان نیز درباره آثار و کارهای الوند به خبرنگار مهر گفت: او از مترجمان بعد ار انقلاب بود که پیگیر کارهای ترجمه - از میان بهترین آثاری که در ادبیات انگلیسی زبان در تمام جهان منتشر می شد - بود. وی هم کار ترجمه را انجام می داد و هم با تاسیس خانه ترجمه، این آثار را تهیه می کرد و آنها را در اختیار مترجمان قرار می داد و در واقع مدیریت ترجمه آثار حوزه ادبیات کودک و نوجوان را به ویژه در دوران پس از انقلاب برعهده داشت.

وی افزود: انتخاب بسیار درست آثار ترجمه ای، نثر بسیار روان و کارهای فراوان ترجمه ای او، از جمله تاثیرات و ویژگی های کار الوند است. آخرین کتابی که از او منتشر شد، یکصدمین اثر ترجمه ای او بود که قرار است در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم رونمایی شود.

مصطفی رحماندوست نویسنده کودک و نوجوان نیز درباره ویژگی های حرفه ای الوند به مهر گفت: انتخاب بیش از 100 عنوان کتاب برای ترجمه در یک مدت کوتاه 15 ساله کار بسیار دشواری بود که الوند انجام داد و حتی او علاوه بر این کار، کتاب ها را هم انتخاب می کرد، هم ترجمه می کرد و هم مقدمه های بیش از 1000 عنوان کتاب ترجمه ای را نوشت. الوند بسیاری از این کارها را در مدت شش سالی که به بیماری شدیدی مبتلا شده بود انجام داد. او با ترجمه آثار خوب سطح سلیقه مخاطب ایرانی را بالا برد.

وی اضافه کرد: الوند اولین کار ترجمه ای خود را برای اظهارنظر پیش من آورد که عنوانش "کاپکو، شیر کوهی" بود. یادم می آید که او به اندازه ای این کار را درست و خوب ترجمه کرده بود که من به وی توصیه کردم اصلاً به ترجمه روی بیاورد و او هم پذیرفت و این باعث شد که ترجمه ادبیات این حوزه - در زمانه ای که انتخاب کتاب ها برای ترجمه و برگرداندن آنها به فارسی، باری به هر جهت است - راه جدیدی را پیدا کند. انتخاب علمی آثار برای چاپ توسط الوند این را نشان داد.

به گزارش مهر، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز در پایان مراسم در جمع نویسندگانی که راهی بهشت زهرا بودند حضور یافت.