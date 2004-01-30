تيم فوتبال ذوب آهن در كيش اردو مي زند

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان كه يكي ازنمايندگان كشورمان در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا است ، پس از انجام بازي اول مقابل پاختاكور ازبكستان ( 22 بهمن) روز 28 بهمن ماه راهي كيش خواهد شد تا اردوي آمادگي خود براي انجام بازي رفت مقابل الرفاهي بحرين را در اين جزيره خوش آب و هوا برپا كند.

به گفته اصغرفروتن سرپرست تيم ذوب آهن ، اين تيم براي كسب آمادگي بيشتر و آشنايي با شرايط آب وهوايي بحرين اواخر بهمن ماه سالجاري راهي جزيره كيش خواهد شد تا دراردويي چهار روزه خود را آماده بازي با الرفاهي كند.

بازي رفت دو تيم فوتبال ذوب آهن و الرفاهي بحرين روز 5 اسفند ماه سالجاري در منامه برگزار خواهد شد. آخرين بازي دور رفت ذوب آهن مقابل تيم قطر اسپوت قطر برگزار خواهد شد.